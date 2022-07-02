«Поддерживается атмосфера уюта». Во «Вкусно — и точка» опровергли новости о продаже пива в заведениях

В ресторанах «Вкусно — и точка» не будет продаваться пиво. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе сети, опровергнув информацию, опубликованную в некоторых Telegram-каналах.

«Вкусно — и точка» — это сеть предприятий для семейного отдыха, в которых поддерживается атмосфера уюта, в том числе для детей. Именно поэтому в сети не продается и не планируется к продаже алкогольная продукция», — отметили в сети 2 июля.



Представители «Вкусно — и точка» поясняют: опубликованные в каналах снимки сделаны в одном из предприятий бывшего франчайзи McDonald’s, чьи рестораны расположены на вокзалах и в аэропортах. Сейчас они не относятся к корпорации, но к новому бренду тоже: работают самостоятельно, со своими стандартами работы и ассортиментом.



Ранее «Фонтанка» сравнила цены в McDonald’s и «Вкусно — и точка».

Сеть McDonald’s временно закрыла корпоративные рестораны в России из-за событий на Украине 14 марта. Компания пообещала сохранить сотрудников и продолжить платить им зарплаты. «Фонтанка» ранее вспоминала историю появления американского фастфуда в городах России, а читатели рассказывали о своем первом знакомстве с ним.

