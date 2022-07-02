«Поддерживается атмосфера уюта». Во «Вкусно — и точка» опровергли новости о продаже пива в заведениях

В ресторанах «Вкусно — и точка» не будет продаваться пиво. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе сети, опровергнув информацию, опубликованную в некоторых Telegram-каналах.
«Вкусно — и точка» — это сеть предприятий для семейного отдыха, в которых поддерживается атмосфера уюта, в том числе для детей. Именно поэтому в сети не продается и не планируется к продаже алкогольная продукция», — отметили в сети 2 июля.
Представители «Вкусно — и точка» поясняют: опубликованные в каналах снимки сделаны в одном из предприятий бывшего франчайзи McDonald’s, чьи рестораны расположены на вокзалах и в аэропортах. Сейчас они не относятся к корпорации, но к новому бренду тоже: работают самостоятельно, со своими стандартами работы и ассортиментом.
Ранее «Фонтанка» сравнила цены в McDonald’s и «Вкусно — и точка».
Сеть McDonald’s временно закрыла корпоративные рестораны в России из-за событий на Украине 14 марта. Компания пообещала сохранить сотрудников и продолжить платить им зарплаты. «Фонтанка» ранее вспоминала историю появления американского фастфуда в городах России, а читатели рассказывали о своем первом знакомстве с ним.
После закрытия «Макдоналдса» работу в России продолжили рестораны, управляемые по франшизе компаниями ООО «Развитие Рост», ООО «ГиД», ООО «Региональная сеть предприятий питания» (или ООО СПП). В середине мая компания заявила о решении продать бизнес в России. Наиболее вероятным покупателем источники «Фонтанки» называли одного из российских франчайзи, в частности владельца ООО «ГиД» Александра Говора. Именно к нему в результате и перешла сеть.
Компания забрала с собой бренд и связанные с ним названия блюд. После длительного перерыва первый ресторан сети под новым названием «Вкусно — и точка» открылся на Пушкинской площади в Москве. У него новый логотип, а из меню исчезли сэндвичи «Биг Мак», «Биг Тейсти» и мороженое «Макфлури».