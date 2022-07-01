Двое педофилов получили пожизненные сроки за изнасилование и убийство девочки в Костроме

Костромской областной суд признал двоих местных жителей виновными в похищении, изнасиловании и убийстве пятилетней девочки. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Трагедия произошла 4 января 2022 года, когда пьяные мужчины похитили юную жертву у культурного центра «Россия», совершили преступление против ее половой неприкосновенности и расправились с ребенком, дабы скрыть злодеяние. Тело девочки нашли в комнате одного из общежитий Костромы, подозреваемых задержали в тот же день.
Обоим суд назначил пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Приговор в силу пока не вступил.
Как сообщали в Следственном комитете, 45-летний и 24-летний фигуранты ранее судимы, старший привлекался за изготовление детского порно и педофилию.
В конце января 2022 года Владимир Путин внес изменения в Уголовный кодекс, которые предусматривают пожизненное наказание для педофилов-рецидивистов. В марте наказания за сексуальное насилие над детьми ужесточили.