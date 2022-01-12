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В Костроме двум мужчинам предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве 5-летней девочки

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В Костроме двум бывшим осуждённым предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета 12 января.

Ранее судимым 45-летнему и 24-летнему подозреваемым предъявлено обвинение по статьям УК РФ: 131 (Изнасилование), 132 (Насильственные действия сексуального характера) и 105 (Убийство). «Вину в совершении инкриминируемых им преступлений обвиняемые признали в полном объеме», — уточнили в СК.

По версии следствия, двое жителей Костромы, 44 и 24 лет, похитили пятилетнюю девочку, которая вышла поиграть на улице. Позже тело ребёнка нашли в комнате одного из общежитий города. В МВД сообщили, что очевидцы похищения ребёнка не стали обращаться в полицию.

Оба фигуранта ранее судимы, старший привлекался за изготовление детского порно и педофилию.

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Комментарии (3)

DrNixon
Неужели кто-нибудь мог бы сказать что эти двое не заслуживают высшей меры?? Не пора ли за некоторые преступления вернуть?
blackcatwhitecat
Страшно представить, что ребенку пришлось пережить...
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