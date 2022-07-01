Куда пойти 1–3 июля: День Достоевского, «дом Щукина» в Эрмитаже и праздник уличных театров

На первых выходных июля город гуляет на Дне Достоевского и пытается пережить жару с меньшими потерями, чем Родион Раскольников, радует прохладными залами музеев с новыми выставками и наполняется музыкой.



Актуальное

День Достоевского — ночью и днём

2 июля, 0+



Фото: Дмитрий Ловецкий/AP/ТАСС Поделиться Поделиться





В афише фестиваля «День Достоевского» — иммерсивные и классические экскурсии по знаковым местам для героев романов писателя, лекции о молодом Достоевском, который жил и учился в стенах Михайловского замка, будучи студентом Инженерного училища, и водное дефиле метровых кукол на палубе водного трамвайчика. Все события бесплатные, но на часть нужна регистрация. «Фонтанка» составила гид по самым интересным событиям праздника.



Дом Щукина перенесли в Эрмитаж



До 30 октября, 12+

Выставка-блокбастер «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина» в Манеже Малого Эрмитажа — одно из главных событий сезона в музейном Петербурге. Кураторы дополнили пространство переносными стенами и буквально по комнатам восстановили в залах дом именитого коллекционера: развесили полотна в нужном порядке и дополнили экспозицию историческими фотографиями. Щукина не просто так называют главным российским коллекционером — именно он впервые сделал ставку на радикальных в его эпоху Гогена, Матисса и Пикассо.



Люди-кошки пробегут по центру

3 июля, 14:00, 0+



Фото: сайт проекта Поделиться Поделиться





Забег, посвященный Всемирному дню петербургских котов и кошек, должен был пройти ещё в июне, но был перенесен в последний момент и состоится только теперь. Участникам предложены две дистанции: «Шествие» на 1 250 метров (0+) и «Забег» на 5 километров (18+). На старте гримёры разрисуют желающих аквагримом и преобразят их в котов. Костюмы только приветствуются. Праздник закончится в 17:00.

В музеях

Война миров — на работах Копейкина

С 30 июня, 18+



В выставочном зале ArtBox открывается экспозиция Николая Копейкина. Выставка с 38 сюжетами про приключения знаменитых копейкинских персонажей — добрых Снеговиков и злобных Углевиков — станет своего рода анонсом проекта MetaBlizzard, в котором все художественные работы серии будут оцифрованы и превращены в NFT. На некоторых картинах автора фантастические существа вступают в открытое противостояние и устраивают баталии на палках и копьях, что выглядит особенно впечатляюще.



Строфы отразятся в фигурах



До 16 июля, 6+

На новой выставке в галерее Борей представлена книжная и станковая графика Игоря Улангина — художника родом из Чебоксар. Серию «Катрены», основанную в основном на рисунках из геометрических фигур, он создал, иллюстрируя одноименный сборник стихов Валерия Мишина.

Граффити-райтер покажет «знак сокрытия»

До 26 июля, 0+



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Выставку «Знак сокрытия» составляют два десятка работ граффитиста Саши Труна. Рисунки, выставленные в Полуциркульном зале Конюшенного корпуса на Елагином острове, во многом были вдохновлены размышлениями автора о собственной семье и детях, которые растут в стремительно меняющемся мире, но в силу возраста почти что не реагируют на мировые потрясения. Название «знак сокрытия» можно понимать как чувство взрослого, который изо всех сил пытается уберечь ребёнка от опасностей. Авторы сборника 100 European Graffiti Artists издательства Schiffer Publishing включали Сашу Труна в сотню лучших граффити-райтеров Европы.



Стекло как история хрупкости

До 27 июля, 6+

Услышав историю о том, как археологи поняли, что пустоты в слоях пепла на месте города Помпеи — точки, где погибали, да так и оставались лежать люди, художница Олеся Кот решила найти материал, который помог бы фиксировать происходящее на Земле в разные «слои времени». Идеальным ей показалось стекло: фигуры из него, хотя и пустые внутри, навсегда сохраняют форму и становятся прекрасным 3D-свидетельством прошлого. Работы Кот из прозрачного и цветного стекла под названием «Внутри и снаружи» теперь представлены в выставочном зале Музея городской скульптуры.



Цой и Новиков заговорят языком анимации

До 29 августа, 12+

Выставка «Современное российское искусство — языком анимации» открывается в Мраморном дворце Русского музея. Всё на ней — исследование методов, при помощи которых Тимур Новиков, Вадим Овчинников, Виктор Цой, их современники и предшественники создавали визуальные образы и движение. Выставка составлена из трех разделов. Первая — «Механикус» — связана с традицией кукол-автоматов, которые имитируют человека или животных, вторая — «Аниматоры» — опирается на каноны группировки «Новые художники», которая в 1980-х годах работала с абстрактными формами, фэнтези и космизмом. Последняя часть — «Человек-схема». Мастера, чьи открытия выставлены в этом разделе, всеми способами искали место человека в современном мире.

Аптеки трёх веков — в музее

До конца 2023 года, 12+

Аптека как символ Петербурга стала отправной точкой для создания выставки в Военно-медицинском музее «Аптека. Улица. Фонарь. Три века Петербургских аптек». И две, и три сотни лет назад фармацевты одновременно оказывали медицинскую помощь и использовали яды, выставляли товары на продажу и скрывали технологии производства медикаментов. За приёмным залом, оформленным множеством шкафов, находилась лаборатория по производству и хранению разнообразных лекарств и их составляющих. На экспозиции через такие детали и документы рассказывается об «аптечном мире» и его трансформации с XVIII века.



Фото: сайт Военно-медицинского музея Поделиться Поделиться





В театрах

Театральное соперничество дойдёт до зрителя

2 июля, 18+

В Театре комедии — премьерный показ спектакля «Первая среди звезд» по одной из самых известных пьес о закулисье театра «Всё о Еве» Мэри Орр. По сюжету, известная исполнительница берёт себе в помощницы молодую фанатку, и вскоре та начинает перетягивать всеобщее внимание на себя. Актрис-соперниц сыграют Виктория Криулина и Елена Руфанова.

На Карповку стянутся мимы и клоуны

3 июля, 15:00, 0+

На Петроградской стороне, на набережной реки Карповки, — фестиваль уличных театров. Развлекать публику днём в воскресенье соберутся коллектив — участник многих городских праздников СоЛу, арт-группа MetaZero, PsyAnimation, «Театр имени Которого Нельзя Называть» и другие. До самого вечера коллективы будут показывать пантомимы и маленькие зарисовки.

Послушать музыку

Мелодии для всех — в тени деревьев

1 июля, 19:00, 0+

В сквере имени Андрея Петрова до сентября будут проходить общедоступные концерты. Запуск проекта назначен на вечер пятницы: первым в афише значится концерт Trio DiLeMMa — проект солисток мюзиклов «Бал Вампиров», Chicago, «Джекилл и Хайд», «Демон Онегина» Наталии Диевской, Елены Газаевой, Мананы Гогитидзе, а также артиста иммерсивного шоу «Безликие» и «Вернувшиеся» Антона Мошечкова.



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«Культура рядом» задаст уровень

2 и 3 июля, 0+

Фестиваль «Культура рядом» — серия концертов с ведущими солистами петербургских театров. Открытие должно пройти в субботу на площади Искусств: в сопровождении Симфонического оркестра Северо-Запада России выступят Валентина Феденева из Михайловского театра, Вадим Кравец и Александр Трофимов из Мариинского. В дальнейшем публику собирают в разных районах города — например, уже в воскресенье в Южно-Приморском парке запланирован концерт под названием «Хорошая песня».



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«Калинов мост» собирает поклонников

3 июля, 20:00, 12+

Группа «Калинов мост» приезжает в клуб «Аврора», чтобы исполнить хиты в самый разгар белых ночей. Семнадцатый студийный альбом коллектива Дмитрия Ревякина «Даурия» вышел в 2018 году и только недавно был переиздан на виниле.

На экране

«Неоновый демон» притянет внимание

С 30 июня, 18+

В повторный прокат выходит сатирический триллер Николаса Виндинга Рефна «Неоновый демон» с Эль Фаннинг в главной роли. Её героиня — провинциалка, мечтающая стать супермоделью, попадает в большой город, увязает в водовороте вечеринок и сталкивается с жестокими и сумасшедшими соперницами, которые мечтают съесть её с потрохами. И не только в переносном смысле.



«Ускользающая красота» покажет лето и страсть

С 30 июня, 18+



Фото: Кадр из фильма Поделиться Поделиться





Картина итальянского классика Бернардо Бертолуччи «Ускользающая красота» снова в кино. В центре эротической драмы — 19-летняя американка, которая проводит лето в Италии, на вилле знакомых семьи, после самоубийства своей матери. Главная роль сделала знаменитой актрису Лив Тайлер.



Тюрьмы и перестройка — на Итальянской

2 июля, 19:00, 18+

В Доме Радио продолжаются показы «параллельного кино» — ленты одного из андеграундных направлений в советском искусстве. Вечер субботы организаторы посвятят ретроспективе Игоря Нургалиева. Во времена перестройки он снимал на единственную профессиональную камеру в Новосибирске. Начинал как режиссёр музыкальных клипов для групп «БОМЖ», «Закрытое предприятие» и «Культурный бункер», позже — запечатлел времена перестройки и выпустил ленту о культуре тюремных татуировок с собирателем фольклора такого рода Данцигом Балдаевым. На сеанс нужна регистрация.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

