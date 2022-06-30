В парках города прозвучат советские песни о вечности, романсы и арии из оперетт

Со 2 по 17 июля в несколько районах Санкт-Петербурга пройдет XIII фестиваль «Культура рядом». Концерты фестиваля пройдут в Южно-Приморском парке, Яблоневом саду, парке Победы, а также на 7-й линии Васильевского острова. Для всех желающих прозвучат известные шлягеры из кинофильмов, эстрадные песни на стихи известных поэтов, романсы и арии из оперетт.

Открытие проекта состоится 2 июля на площади Искусств. Валентина Феденева (Михайловский театр), Вадим Кравец, Александр Трофимов (Мариинский театр) в сопровождении Симфонического оркестра Северо-Запада России исполнят сочинения российских и советских композиторов.

3 июля концерт под названием «Хорошая песня» пройдет в Южно-Приморском парке, а 8 июля ту же программу смогут услышать василеостровцы на 6–7-й линии Васильевского острова (ст. м. «Василеостровская»). Участники концерта — солисты Мариинского театра Оксана Шилова, Юрий Воробьев, Кирилл Жаровин, Александр Трофимов, ансамбль «Созвездие» под управлением Александра Рубинова.



6 июля в Яблоневом саду и 7 июля в парке Победы прозвучат «Советские песни о вечности» в исполнении ансамбля «Созвездие».



10 июля программа под названием «Созвучие стихов» прозвучит в Южно-Приморский парке, а 13 июля — в Яблоневом саду. Исполнители — ансамбль «Созвездие».

