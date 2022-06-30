В парках города прозвучат советские песни о вечности, романсы и арии из оперетт

Со 2 по 17 июля в несколько районах Санкт-Петербурга пройдет XIII фестиваль «Культура рядом». Концерты фестиваля пройдут в Южно-Приморском парке, Яблоневом саду, парке Победы, а также на 7-й линии Васильевского острова. Для всех желающих прозвучат известные шлягеры из кинофильмов, эстрадные песни на стихи известных поэтов, романсы и арии из оперетт.
Открытие проекта состоится 2 июля на площади Искусств. Валентина Феденева (Михайловский театр), Вадим Кравец, Александр Трофимов (Мариинский театр) в сопровождении Симфонического оркестра Северо-Запада России исполнят сочинения российских и советских композиторов.
3 июля концерт под названием «Хорошая песня» пройдет в Южно-Приморском парке, а 8 июля ту же программу смогут услышать василеостровцы на 6–7-й линии Васильевского острова (ст. м. «Василеостровская»). Участники концерта — солисты Мариинского театра Оксана Шилова, Юрий Воробьев, Кирилл Жаровин, Александр Трофимов, ансамбль «Созвездие» под управлением Александра Рубинова.
6 июля в Яблоневом саду и 7 июля в парке Победы прозвучат «Советские песни о вечности» в исполнении ансамбля «Созвездие».
10 июля программа под названием «Созвучие стихов» прозвучит в Южно-Приморский парке, а 13 июля — в Яблоневом саду. Исполнители — ансамбль «Созвездие».
15 июля концерт «Оперетта» пройдет у ст. м. «Василеостровская», а 16 июля его смогут послушать жители Московского района — концерт пройдет в парке Победы. Исполнитель все тот же — ансамбль «Созвездие».
Закрытие фестиваля состоится на площади Искусств 17 июля. Программа вечера будет составлена на основе заявок зрителей, которые можно будет оставить после каждого концерта фестиваля. Также будут исполнены песни на стихи поэтов Батюшкова, Давыдова, Цветаевой.
Начало концертов — в 19:00.
Вход свободный, 0+.
Подробности и изменения в программе смотрите на страничке проекта в «ВКонтакте».