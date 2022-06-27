На Дворцовой площади пройдет забег петербургских котов

«Забег», посвященный Всемирному дню петербургских котов и кошек (отмечается 8 июня), должен был пройти в июне, но был перенесен — с изменениями в программе.



Маршрут участников целиком будет проходить через Дворцовую площадь. Дистанции будет две — «Шествие» и «Забег». Первый (0+) — на 1250 м — подходит для детей (в сопровождении родителей) и тех, кто не хочет торопиться, а хочет пройти (или даже протанцевать) маршрут не спеша, в свое удовольствие. И основная часть — «Забег» (18+) — на 5 км — для профессионалов и любителей бега, которые будут преодолевать маршрут на время.