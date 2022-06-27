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    На Дворцовой площади пройдет забег петербургских котов

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    3 июля 2022 года на Большой Морской улице, у Арки Главного штаба, и на Дворцовой площади пройдет костюмированный Забег петербургских котов.

    Фото: pixabay.com/
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    «Забег», посвященный Всемирному дню петербургских котов и кошек (отмечается 8 июня), должен был пройти в июне, но был перенесен — с изменениями в программе.

    Маршрут участников целиком будет проходить через Дворцовую площадь. Дистанции будет две — «Шествие» и «Забег». Первый (0+) — на 1250 м — подходит для детей (в сопровождении родителей) и тех, кто не хочет торопиться, а хочет пройти (или даже протанцевать) маршрут не спеша, в свое удовольствие. И основная часть — «Забег» (18+) — на 5 км — для профессионалов и любителей бега, которые будут преодолевать маршрут на время.

    По словам организаторов, имеющих прямое отношение к забегу Дедов Морозов на той же Дворцовой, костюм подойдет любой, в том числе и самодельный. Можно просто добавить деталей к повседневному образу, а можно заморочиться и создать полный костюм — на радость себе и окружающим — или же взять напрокат. Также будет возможность перевоплотиться в котика с помощью аквагримеров на месте. Все желающие смогут принять участие в конкурсе костюмов.

    Фото: забегпетербургскихкотов.рф
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    Развлекательная программа для участников стартует в 12:00. Старт «Забега» назначен на 14:00, «Шествия» — в 15.00. Завершится праздник в 17:00.

    Подробности участия на сайте.

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    Фото: pixabay.com/
    Фото: забегпетербургскихкотов.рф

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