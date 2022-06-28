    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 16

    4 м/с, вос

    768мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd52.97eur55.89
    Учись выживать в жаруЗа что вы платите УКГде можно купатьсяОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Интересы государства и любовь в стройотрядах. Бастрыкин призвал возродить традиции советского образования

    2651
    26 комментариев

    Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поддержал отказ от бакалавриата и магистратуры в пользу «пятилетки» и призвал возродить традиции советского высшего образования. Своими доводами он поделился в ходе Санкт-Петербургского международного юридического форума 28 июня.

    «Надо вернуться на круги своя к нашему отечеству, истории, к нашим традициям и в сфере нашего образования», — сказал он. По его словам, «российская наука и российское образование всегда были фундаментальными».

    «Россия всегда в науке и образовании развивалась в интересах российского государства. Российское и советское образование дали новейшие достижения во всех областях науки и творчества, во всех отраслях», — заявил Бастрыкин.

    После введения санкций выяснилось, что в России «самолетов нет, Роскосмос получает из США составляющие для наших космических кораблей, медицина японская и так дальше». «Также в образовании хватит болтаться где-то по бездорожью кругами, тридцать лет ходим вокруг да около», — подчеркнул глава СК.

    По его словам, российские специалисты уже не так востребованы за рубежом. «В 90-е поток рванул на Запад, в США — тысячами. Уехали физики, химики, математики. Сейчас сильно берут туда? Только хакеров», — отметил он.

    Также Александр Бастрыкин вспомнил комсомольскую организацию и стройотряды. «Там половина переженилась, там встречали первую любовь», — сказал он. Студенческое самоуправление, по его словам, было реальным. «Студсовет собирался и определял, кому платить стипендию, а кому нет, а студенты брали шефство над трудными подростками и участвовали в спортивных соревнованиях. И некогда было дурью маяться», — заключил он.

    Пока чиновники и законодатели рассуждали о необходимости выхода России из Болонской системы, из Болонского процесса исключили саму Россию, об этом стало известно в июне. Как предполагается, в России не будут отменять единый госэкзамен (ЕГЭ), также сохранится формат бакалавриата и магистратуры. Бывшие ректоры петербургских вузов рассказали «Фонтанке», что не испытывают тревоги из-за происходящего.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (26)

    altnec
    Постковвидный синдром проявляет себя самым неожиданным способом. Факт налицо.
    Денеб
    Предлагает заняться любовью с родным государством! Нет уж....ищи дураков.....
    Григорич74
    Кому сказал и кто его спрашивал?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close