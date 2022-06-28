Интересы государства и любовь в стройотрядах. Бастрыкин призвал возродить традиции советского образования

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поддержал отказ от бакалавриата и магистратуры в пользу «пятилетки» и призвал возродить традиции советского высшего образования. Своими доводами он поделился в ходе Санкт-Петербургского международного юридического форума 28 июня.
«Надо вернуться на круги своя к нашему отечеству, истории, к нашим традициям и в сфере нашего образования», — сказал он. По его словам, «российская наука и российское образование всегда были фундаментальными».
«Россия всегда в науке и образовании развивалась в интересах российского государства. Российское и советское образование дали новейшие достижения во всех областях науки и творчества, во всех отраслях», — заявил Бастрыкин.
После введения санкций выяснилось, что в России «самолетов нет, Роскосмос получает из США составляющие для наших космических кораблей, медицина японская и так дальше». «Также в образовании хватит болтаться где-то по бездорожью кругами, тридцать лет ходим вокруг да около», — подчеркнул глава СК.
По его словам, российские специалисты уже не так востребованы за рубежом. «В 90-е поток рванул на Запад, в США — тысячами. Уехали физики, химики, математики. Сейчас сильно берут туда? Только хакеров», — отметил он.
Также Александр Бастрыкин вспомнил комсомольскую организацию и стройотряды. «Там половина переженилась, там встречали первую любовь», — сказал он. Студенческое самоуправление, по его словам, было реальным. «Студсовет собирался и определял, кому платить стипендию, а кому нет, а студенты брали шефство над трудными подростками и участвовали в спортивных соревнованиях. И некогда было дурью маяться», — заключил он.