Интересы государства и любовь в стройотрядах. Бастрыкин призвал возродить традиции советского образования

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поддержал отказ от бакалавриата и магистратуры в пользу «пятилетки» и призвал возродить традиции советского высшего образования. Своими доводами он поделился в ходе Санкт-Петербургского международного юридического форума 28 июня.

«Надо вернуться на круги своя к нашему отечеству, истории, к нашим традициям и в сфере нашего образования», — сказал он. По его словам, «российская наука и российское образование всегда были фундаментальными».



«Россия всегда в науке и образовании развивалась в интересах российского государства. Российское и советское образование дали новейшие достижения во всех областях науки и творчества, во всех отраслях», — заявил Бастрыкин.



После введения санкций выяснилось, что в России «самолетов нет, Роскосмос получает из США составляющие для наших космических кораблей, медицина японская и так дальше». «Также в образовании хватит болтаться где-то по бездорожью кругами, тридцать лет ходим вокруг да около», — подчеркнул глава СК.

