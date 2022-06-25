Режим высокой опасности на границе с Украиной снова продлили. Главные новости вокруг спецоперации за 25 июня

Статус страны-кандидата вызвал вокруг Украины новые споры Фото: Алексей Китаев / 74.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 25 июня . Минторг США временно отозвал экспортные привилегии еще у четырех российских авиакомпаний. В Белгородской области тем временем снова продлили высокий уровень террористической опасности: на этот раз — до 9 июля . Остальные новости этого дня посвящены дипломатии.

Споры вокруг нового статуса Украины МИД России выступил с рядом заявлений. Ключевое: предоставив Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, Евросоюз подтвердил свое стремление геополитически освоить СНГ и сдерживать Россию; будущее «единой Европы», ее идеалы демократии сейчас приносятся в жертву ее безудержной экспансии; агрессивное поведение Евросоюза грозит появлением новых глубоких линий раскола в Европе; Евросоюз доказывает, что экономического и созидательного в нем осталось крайне мало.

Владимир Зеленский тем временем призвал украинцев не обесценивать значение нового статуса. Он подчеркнул, что страна работала, чтобы заслужить его. — Мы говорим: «Украине предоставили статус кандидата в ЕС». Давайте говорить: «Украина получила статус кандидата в ЕС». Разве он упал нам с неба? Разве мы мало прошли и сделали? — сказал Зеленский. — Представьте, что мы покоряем Эверест и достигли предпоследней точки. В мгновение мы забыли и обесценили собственный успех. Переговоры Путина и Лукашенко

Белорусский президент 25 июня прилетел в Санкт-Петербург. Он заявил, что для него жизненно важно обсудить с Путиным вопросы обороны, а запрет на транзит подсанкционных товаров в Калининград назвал «сродни объявлению войны». Во время открытия переговоров Лукашенко рассказал, что самолеты НАТО, несущие ядерные заряды, проводят тренировочные полеты у границ Белоруссии. В ответ Путин заявил, что пока в связи с этим не следует предпринимать активных действий. — Вы сказали о том, что можно было бы ответить зеркально. Можно, но нам с вами даже зеркально на это отвечать нет необходимости, — цитирует ТАСС российского президента. — Но я с вами полностью согласен, что позаботиться, безусловно, об обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства и других стран ОДКБ мы обязаны.