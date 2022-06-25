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    Режим высокой опасности на границе с Украиной снова продлили. Главные новости вокруг спецоперации за 25 июня

    Рассказываем, что произошло за последние сутки

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    Статус страны-кандидата вызвал вокруг Украины новые споры
    Статус страны-кандидата вызвал вокруг Украины новые спорыФото: Алексей Китаев / 74.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 25 июня.

    Минторг США временно отозвал экспортные привилегии еще у четырех российских авиакомпаний. В Белгородской области тем временем снова продлили высокий уровень террористической опасности: на этот раз — до 9 июля. Остальные новости этого дня посвящены дипломатии.

    Споры вокруг нового статуса Украины

    МИД России выступил с рядом заявлений. Ключевое:

    • предоставив Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, Евросоюз подтвердил свое стремление геополитически освоить СНГ и сдерживать Россию;
    • будущее «единой Европы», ее идеалы демократии сейчас приносятся в жертву ее безудержной экспансии;
    • агрессивное поведение Евросоюза грозит появлением новых глубоких линий раскола в Европе;
    • Евросоюз доказывает, что экономического и созидательного в нем осталось крайне мало.

    Владимир Зеленский тем временем призвал украинцев не обесценивать значение нового статуса. Он подчеркнул, что страна работала, чтобы заслужить его.

    — Мы говорим: «Украине предоставили статус кандидата в ЕС». Давайте говорить: «Украина получила статус кандидата в ЕС». Разве он упал нам с неба? Разве мы мало прошли и сделали? — сказал Зеленский. — Представьте, что мы покоряем Эверест и достигли предпоследней точки. В мгновение мы забыли и обесценили собственный успех.

    Переговоры Путина и Лукашенко

    Белорусский президент 25 июня прилетел в Санкт-Петербург. Он заявил, что для него жизненно важно обсудить с Путиным вопросы обороны, а запрет на транзит подсанкционных товаров в Калининград назвал «сродни объявлению войны».

    Во время открытия переговоров Лукашенко рассказал, что самолеты НАТО, несущие ядерные заряды, проводят тренировочные полеты у границ Белоруссии. В ответ Путин заявил, что пока в связи с этим не следует предпринимать активных действий.

    — Вы сказали о том, что можно было бы ответить зеркально. Можно, но нам с вами даже зеркально на это отвечать нет необходимости, — цитирует ТАСС российского президента. — Но я с вами полностью согласен, что позаботиться, безусловно, об обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства и других стран ОДКБ мы обязаны.

    Статус страны-кандидата вызвал вокруг Украины новые споры
    Статус страны-кандидата вызвал вокруг Украины новые спорыФото: Алексей Китаев / 74.RU

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    Ночная корреспондентка E1.RU

    спецоперация

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