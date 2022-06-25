Мужчина расстрелял гей-бар в Осло: двое погибших и два десятка пострадавших

Полиция Осло расследует нападение на гей-клуб London Pub. В заведение в норвежской столице вошёл вооруженный мужчина и открыл огонь в ночь на 25 июня. Правоохранители называют произошедшее терактом. На видео, снятом в момент нападения, видно, как прохожие спасаются бегством.
Как пишет Reuters, в результате атаки, которая произошла ночью, два человека убиты и около 20 ранены. Нападавший задержан через несколько минут после случившегося — ему около 40 лет, он уже был ранее известен властям. С полицией он не сотрудничает.
Организаторы гей-парада в Осло отменили мероприятие, назначенное на воскресенье, призвав и участников, и зрителей оставаться дома.