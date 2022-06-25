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    Мужчина расстрелял гей-бар в Осло: двое погибших и два десятка пострадавших

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    5 комментариев

    Полиция Осло расследует нападение на гей-клуб London Pub. В заведение в норвежской столице вошёл вооруженный мужчина и открыл огонь в ночь на 25 июня. Правоохранители называют произошедшее терактом. На видео, снятом в момент нападения, видно, как прохожие спасаются бегством.

    Как пишет Reuters, в результате атаки, которая произошла ночью, два человека убиты и около 20 ранены. Нападавший задержан через несколько минут после случившегося — ему около 40 лет, он уже был ранее известен властям. С полицией он не сотрудничает.

    Организаторы гей-парада в Осло отменили мероприятие, назначенное на воскресенье, призвав и участников, и зрителей оставаться дома.

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    Комментарии (5)

    07A
    Ну если доберется до Мариуполя или Херсона, то получит и российский.
    Zlobodey
    Не терракт, а борьба с пропагандой лгбт. Российский паспорт этому господину!
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