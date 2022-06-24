Учителей из России отправят на Донбасс: главные новости о санкциях и спецоперации за 24 июня

Школы в ЛНР и ДНР в новом учебном году планируют перевести на российские образовательные программы Фото: Евгений Игишев / NGS55.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 24 июня.

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС (и Молдова тоже)

Во время саммита Евросоюза в Брюсселе вечером 23 июня было принято решение предоставить Украине и Молдавии статус страны — кандидата на вступление в состав сообщества. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на полях проходящего в Брюсселе саммита ЕС. Для дальнейшего продвижения стране предстоит провести серьезные реформы и деолигархизацию страны.

Накануне Европарламент также поддержал идею получения аналогичного статуса Грузией, однако ей еще нужно выполнить ряд условий. Однако уже сейчас Шарль Мишель отметил, что Евросовет «решил признать европейскую перспективу Грузии».

Учителей из России отправят в командировку на Донбасс Издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники сообщает, что в Бурятии и Новосибирской области формируют делегации педагогов для командировки на Донбасс. В Министерстве образования Новосибирской области изданию сообщили, что в течение минувшей недели принимались «заявки на добровольной основе от педагогических работников, желающих войти в состав сотрудников с квалификацией учителя, методиста или методолога системы образования для работы на территориях ДНР и ЛНР, освобожденных Вооруженными силами РФ». Делегация была сформирована, но ее состав, а также условия и даты командировки пока не называют.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сегодня сообщил, что регион закончил формирование партии учебников для луганских детей, а также планирует поделиться «с луганскими педагогами воспитательным и образовательным опытом». Как именно будет реализован обмен опытом, он не уточнил. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявлял, что школы на территориях ЛНР и ДНР с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты. На днях правительство утвердило правила командировок в ЛНР и ДНР сотрудников госорганизаций.

Банки вводят новые комиссии Стало известно, что Сбербанк с 1 июля введет комиссию за переводы с его карт на карты других банков, совершенные с помощью их сайтов и приложений. Она составит 1,25% от суммы, но не менее 30 рублей и не более 150 рублей. Переводы между банками по системе быстрых платежей в размере до 100 тысяч рублей останутся бесплатными.



— Сейчас мы приводим тарификацию по этим операциям в соответствие с практикой других банков, которые давно ограничили такие переводы комиссией, — цитирует представителя Сбербанка РИА Новости.

«Тинькофф Инвестиции» тоже вводит новую комиссию: с 4 июля начнет брать процент за хранение валюты на брокерском счете на сумму не менее 10 тысяч долларов, евро или британских фунтов. Комиссия составит 1% в месяц.

Украина готовит белый список российских звезд Украинское минкультуры анонсировало создание «белого списка» российских исполнителей. Их музыка останется в украинском эфире. — У определенных российских исполнителей есть возможность остаться в украинском пространстве, если они попадут в «белый список», если они поддерживали Украину, осуждали агрессию, — цитирует РИА Новости заместителя министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко.

Сейчас в стране действует список «деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины». На днях из него исключили Максима Галкина, который после 24 февраля выступил с критикой действий России на территории Украины, а в марте вместе с семьей уехал в Израиль.

Глава МИД РФ обвинил НАТО и ЕС в создании коалиции для войны с Россией Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что европейские страны объединяются против России. — Когда начиналась Вторая мировая война, ведь Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую, европейских стран для войны против Советского Союза, — сказал он на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана. — Сейчас также, в том числе и Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету — войны с Российской Федерацией, — сказал он на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана.