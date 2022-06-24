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    «Стопхамовцы» и спецназовцы подразделения «Гром» подрались в Москве из-за парковки

    8430
    19 комментариев

    Четыре человека пострадали в результате драки между активистами движения «Стопхам» и сотрудниками спецподразделения «Гром» на северо-востоке Москвы.

    Как пишет 26 июня «МК», инцидент произошёл накануне на Ярославском шоссе. Активисты заметили автомобиль, припаркованный у ресторана, но их оппонентами оказались сотрудники специализированного подразделения МВД. «Стопхамовцы» начали кидаться на капот спецназовских машин, силовики их обезвредили.

    «В результате четверо мужчин получили травмы. Одного из них пришлось госпитализировать. По данному факту проводится проверка», — отмечается в публикации.

    Издание «Царьград» пишет, что пострадали и обратились в больницу трое «стопхамовцев».

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    Комментарии (19)

    SERGEY111
    Молодцы спецназовцы - отличная новость , да еще и в пятницу ближе к вечерку .
    zimirev
    Веселуха🤣
    Данила бобров
    Видосики-то будут?
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