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    «Алые паруса» закроют Неву и Невку для маломерных судов

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    Перекрытия движения на время проведения праздника выпускников «Алые паруса» ждут не только улицы, но и водные объекты Петербурга. Поплавать по рекам и каналам в центре города не получится до трех часов ночи.

    С 20:00 24 июня до 3:00 25 июня для маломерных судов будут закрыты участки Невы от Благовещенского моста до Литейного моста, Малой Невы от Тучкова моста до Невы, Большой Невки от Сампсониевского моста до Невы, Фонтанки от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста, а Зимняя канавка и Кронверкский пролив — на всем протяжении. Об этом сообщает 24 июня пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

    Напомним, что движение автомобилей сегодня в центре Петербурга начнут перекрывать уже с 17 часов. Во время проведения «Алых парусов» на Дворцовую набережную и Дворцовую площадь не пустят и посторонних пешеходов. В то же время мосты, кроме Дворцового и Благовещенского, разводить этой ночью не будут. Как посмотреть праздник, читайте в материале «Фонтанки».

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