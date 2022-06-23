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    На «Алые паруса» в Петербурге разведут только два моста

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    3 комментария

    В ночь с 24 на 25 июня, когда в центре Петербурга пройдет праздник выпускников «Алые паруса», будут разводить только два моста: Дворцовый и Благовещенский. График разводки 23 июня опубликовала пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

    Благовещенский мост будет разведен в 22:00 24 июня и сведен в 02:30 25 июня. Движение по переправе запустят с 03:00.

    Дворцовый мост разведут 24 июня в 23:30 и наведут 25 июня в 14:50. Транспорт по нему пустят в 15:00.

    Остальные мосты в ночь на субботу разводить не будут, а в ночь с 25 на 26 июня вернутся к обычному графику. Сегодня же, 23 июня, петербургские мосты разведут раньше обычного из-за генеральной репетиции праздника.

    О том, какие улицы закроют для проезда во время подготовки и проведения «Алых парусов», читайте здесь.

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    Комментарии (3)

    angel of death
    чё им в Приморском районе не катается?
    пусть вдоль кукурузины плавают - этажей там полно, места вдоль береговой линии хватает
    нафига перекрывать центр? =/
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