На «Алые паруса» в Петербурге разведут только два моста

В ночь с 24 на 25 июня, когда в центре Петербурга пройдет праздник выпускников «Алые паруса», будут разводить только два моста: Дворцовый и Благовещенский. График разводки 23 июня опубликовала пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Благовещенский мост будет разведен в 22:00 24 июня и сведен в 02:30 25 июня. Движение по переправе запустят с 03:00.



Дворцовый мост разведут 24 июня в 23:30 и наведут 25 июня в 14:50. Транспорт по нему пустят в 15:00.

Остальные мосты в ночь на субботу разводить не будут, а в ночь с 25 на 26 июня вернутся к обычному графику. Сегодня же, 23 июня, петербургские мосты разведут раньше обычного из-за генеральной репетиции праздника.

О том, какие улицы закроют для проезда во время подготовки и проведения «Алых парусов», читайте здесь.