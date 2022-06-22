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    Генеральная репетиция «Алых парусов» разведет петербургские мосты вечером 23 июня

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    График разводки петербургских мостов с 23 на 24 июня изменят для проведения репетиции праздника выпускников «Алые паруса». Две переправы в центре города разведут уже в восемь вечера.

    Благовещенский мост с 23 на 24 июня разведут с 20:10 до 20:25, затем еще раз — в 1:25, после чего будут следовать обычному графику, сообщает 22 июня пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Дворцовый мост разведут с 20:45 до 1:10, после чего он тоже вернется к привычному расписанию.

    Движение по переправам прекращается за 10 минут до начала разводки и возобновляется через 10 минут после наводки моста. В «Мостотресте» добавляют, что измененный график является предварительным и в день проведения мероприятий время разводки мостов могут скорректировать.

    О том, какие улицы перекрывают в Петербурге в связи с подготовкой и проведением «Алых парусов», читайте здесь.

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