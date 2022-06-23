Подключают провода и заклеивают знаки. Посмотрите, как центр Петербурга за неделю готовят к платной парковке

До открытия очередной зоны платной парковки в Центральном районе Петербурга остается неделя. Посмотрите, на последние приготовления.
Работники наносят синюю разметку и устанавливают знаки — правда, пока заклеивают на них красноречивые изображения монет. Кроме того, устанавливают паркоматы, которые, как писала «Фонтанка», удалось закупить только со второго раза.
«Фонтанка» подробно рассказывала, как именно зона платной парковки будет в три этапа захватывать улицы Центрального и Адмиралтейского района. Первый наступит 1 июля, в него попадут 4 муниципальных округа: «Смольнинское», «Литейный округ», «Лиговка-Ямская» и «Владимирский округ» — это 56 улиц и 4 тысячи машиномест. Оставшиеся два запланированы на осень. Подробно с разбивкой на этапы можно ознакомиться на карте.
Заявки на льготные разрешения от местных жителей начали принимать с 1 июня. Концепция менялась: изначально предполагалось, что все новые разрешения будут действовать только в границах определенного муниципального округа. Однако сейчас решено, что они будут покрывать территорию всех четырех.