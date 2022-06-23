Подключают провода и заклеивают знаки. Посмотрите, как центр Петербурга за неделю готовят к платной парковке

Работники наносят синюю разметку и устанавливают знаки — правда, пока заклеивают на них красноречивые изображения монет. Кроме того, устанавливают паркоматы, которые, как писала «Фонтанка», удалось закупить только со второго раза.



«Фонтанка» подробно рассказывала, как именно зона платной парковки будет в три этапа захватывать улицы Центрального и Адмиралтейского района. Первый наступит 1 июля, в него попадут 4 муниципальных округа: «Смольнинское», «Литейный округ», «Лиговка-Ямская» и «Владимирский округ» — это 56 улиц и 4 тысячи машиномест. Оставшиеся два запланированы на осень. Подробно с разбивкой на этапы можно ознакомиться на карте.

