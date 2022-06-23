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    Подключают провода и заклеивают знаки. Посмотрите, как центр Петербурга за неделю готовят к платной парковке

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    2 комментария

    До открытия очередной зоны платной парковки в Центральном районе Петербурга остается неделя. Посмотрите, на последние приготовления.

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    Работники наносят синюю разметку и устанавливают знаки — правда, пока заклеивают на них красноречивые изображения монет. Кроме того, устанавливают паркоматы, которые, как писала «Фонтанка», удалось закупить только со второго раза.

    «Фонтанка» подробно рассказывала, как именно зона платной парковки будет в три этапа захватывать улицы Центрального и Адмиралтейского района. Первый наступит 1 июля, в него попадут 4 муниципальных округа: «Смольнинское», «Литейный округ», «Лиговка-Ямская» и «Владимирский округ» — это 56 улиц и 4 тысячи машиномест. Оставшиеся два запланированы на осень. Подробно с разбивкой на этапы можно ознакомиться на карте.

    Заявки на льготные разрешения от местных жителей начали принимать с 1 июня. Концепция менялась: изначально предполагалось, что все новые разрешения будут действовать только в границах определенного муниципального округа. Однако сейчас решено, что они будут покрывать территорию всех четырех.

    Ранее Центр управления парковками уже делился своими планами на 2022 год: зона платной парковки вырастет на 56 улиц Центрального района с 1 июля, еще на столько же — с 1 сентября. В ноябре придет черед Адмиралтейского района, где охватят 153 улицы. К концу 2022 года общая емкость парковочного пространства Петербурга составит почти 28 тысяч машино-мест, наглядно — здесь. Затем в планах — Василеостровский и Петроградский районы, а также часть Калининского и Выборгского.

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    Комментарии (2)

    Блейк
    Итого имеем 28 тысяч парковочных мест. Умножаем на 100 рублей в час. Имеем 2 800 000 в час. Умножаем на 8 часов- 22 400 000 в день. Умножаем на 30- 672 000 000 в месяц прибыль. 8 064 000 000 в год. И это ещё не предел, они собираются расширяться. А на что денюжка идёт? Я улучшений не увидел за всё время работы платной парковки в районе Литейного. Может все дома там отреставрировали где платная парковка? Или ещё что-то полезное появилось? Что я получу взамен из-за жадности чиновников? Ладно, я согласен. Но всех чиновников Смольного и всех чиновников местных администраций пересадить в общественный транспорт. Весь автопарк Смольного отдать в ДНР, пусть чиновники пользуются своими реформами, как все. И не надо ныть, что им куда-то там надо по работе мотаться туда сюда. ОТ в помощь, заодно оцените работу. Отменить служебные авто напрочь, такси есть, если очень приспичит.
    266316051
    блин какой то сюр или бред
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