«Россия» сменит курс. На «Алых парусах» корабль поменяет свой традиционный маршрут

На петербургском празднике выпускников «Алые паруса» бриг «Россия» поменяет свой курс. Об этом «Фонтанке» 23 июня рассказали организаторы мероприятия.
Корабль с алыми парусами будет идти от Благовещенского моста в сторону Троицкого. В прошлые годы «Россия» шла в противоположном направлении.
Напомним, что праздник «Алые паруса» пройдет в Петербурге 24 июня. По традиции на Дворцовой площади пройдет концерт молодежных исполнителей, а по Неве проплывет та самая бригантина с алыми парусами под россыпь салюта.
В ночь с 24 на 25 июня в Петербурге будут разводить только два моста: Дворцовый и Благовещенский. О том, какие улицы закроют для проезда во время подготовки и проведения «Алых парусов», читайте здесь. Ещё «Фонтанка» рассказывала, как и где лучше всего следить за бригом «Россия», сэкономив при этом деньги.