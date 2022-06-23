«Россия» сменит курс. На «Алых парусах» корабль поменяет свой традиционный маршрут

На петербургском празднике выпускников «Алые паруса» бриг «Россия» поменяет свой курс. Об этом «Фонтанке» 23 июня рассказали организаторы мероприятия.

Корабль с алыми парусами будет идти от Благовещенского моста в сторону Троицкого. В прошлые годы «Россия» шла в противоположном направлении.



Напомним, что праздник «Алые паруса» пройдет в Петербурге 24 июня. По традиции на Дворцовой площади пройдет концерт молодежных исполнителей, а по Неве проплывет та самая бригантина с алыми парусами под россыпь салюта.

