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    «Россия» сменит курс. На «Алых парусах» корабль поменяет свой традиционный маршрут

    3800
    3 комментария

    На петербургском празднике выпускников «Алые паруса» бриг «Россия» поменяет свой курс. Об этом «Фонтанке» 23 июня рассказали организаторы мероприятия.

    Фото 1:«Фонтанка.ру»
    Фото 2:«Фонтанка.ру»
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    Корабль с алыми парусами будет идти от Благовещенского моста в сторону Троицкого. В прошлые годы «Россия» шла в противоположном направлении.

    Напомним, что праздник «Алые паруса» пройдет в Петербурге 24 июня. По традиции на Дворцовой площади пройдет концерт молодежных исполнителей, а по Неве проплывет та самая бригантина с алыми парусами под россыпь салюта.

    В ночь с 24 на 25 июня в Петербурге будут разводить только два моста: Дворцовый и Благовещенский. О том, какие улицы закроют для проезда во время подготовки и проведения «Алых парусов», читайте здесь. Ещё «Фонтанка» рассказывала, как и где лучше всего следить за бригом «Россия», сэкономив при этом деньги.

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    Комментарии (3)

    275493695
    Ну так символично... теперь "Россия" поплывёт с запада на восток...
    07A
    Маршрут "нетрадиционный".
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