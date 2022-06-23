Пернатые пешеходы оккупировали трассы Петербурга и области и будят доброту в сердцах водителей

Около пяти часов утра птичье семейство остановило движение на 13-м километре Мурманского шоссе в направлении Петербурга. «Сначала я предположил, что там авария, а там вот это!» — рассказал один из водителей в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Он увидел, что впереди на «аварийке» стоят легковая и грузовик, за ними стали останавливаться и другие водители. Автомобилист хотел тихонько объехать затор правее, но увидел, что причина его — никакая не авария, а утка с утятами, и тоже остановился. Один из водителей, хлопая руками, как крыльями, отогнал птиц с проезжей части, и движение возобновилось.

