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    Пернатые пешеходы оккупировали трассы Петербурга и области и будят доброту в сердцах водителей

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    Сразу две крупные трассы в Петербурге и Ленинградской области утром 23 июня встали из-за пернатых пешеходов. Водители пропускали уток с выводком на ЗСД и Мурманском шоссе.

    Около пяти часов утра птичье семейство остановило движение на 13-м километре Мурманского шоссе в направлении Петербурга. «Сначала я предположил, что там авария, а там вот это!» — рассказал один из водителей в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Он увидел, что впереди на «аварийке» стоят легковая и грузовик, за ними стали останавливаться и другие водители. Автомобилист хотел тихонько объехать затор правее, но увидел, что причина его — никакая не авария, а утка с утятами, и тоже остановился. Один из водителей, хлопая руками, как крыльями, отогнал птиц с проезжей части, и движение возобновилось.

    Автор: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

    Несколькими часами позже в Петербурге водители пропускали утку с утятами на Западном скоростном диаметре. Видео опубликовали в группе «Питер | Читай Пиши Люби». Отметим, что на скоростной трассе останавливаться очень опасно.

    Автор: «Питер | Читай Пиши Люби»

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