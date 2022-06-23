Самолеты не полетят, машины не поедут: какие проекты в России пришлось остановить из-за спецоперации

Спецоперация сорвала много интересных планов Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





После начала спецоперации на Украине наша страна оказалась под множеством западных санкций, иностранные компании стали уходить с рынка, а различные проекты, которые планировалось запустить ранее, заморозили. Какие планы пришлось отменить из-за начала спецоперации? Разбираемся в нашем материале. Проект российского лоукостера Citrus заморозили



В начале июня авиакомпания S7 Group заморозила проект лоукостера Citrus. Информацию об этом сообщили в пресс-службе S7 Group, уточнив, что проект поставили на паузу из-за отсутствия поставок самолетов Airbus A320neo. Окончательно его судьба решится к концу года.



— В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. Для начала полетов лоукостера были запланированы поставки А320neo. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года, — рассказала НГС пресс-секретарь авиакомпании S7 Group Тамара Никифорова.



Лоукостер намеревалась запустить авиакомпания S7 Group Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Представитель авиакомпании отметила, что команда проекта в полном составе продолжит работу в холдинге, в том числе по выполнению совместных рейсов S7 Airlines и ООО «Глобус» (Citrus создавался на базе именно этого юрлица).

— Напомним, что в холдинге S7 Group есть юридическое лицо ООО «Глобус», и в его сертификате есть три самолета Airbus А319, которые были необходимы для получения сертификата эксплуатанта. В летнем сезоне 2022 года авиакомпании холдинга S7 Group — «Сибирь» и «Глобус» — будут выполнять совместные рейсы в рамках код-шерингового соглашения, — сказала Тамара Никифорова.

О планах по запуску лоукостера компания объявила летом прошлого года. Планировалось, что самолеты бюджетных рейсов будут окрашены в желто-розовую гамму. По замыслу авиакомпании название Citrus отражает цель авиакомпании — соединять российские города и является сокращением от Cities of Russia. Маршрутную сеть планировали проложить в обход Москвы и Московской области.

Электронный паспорт придется подождать В начале 2023 года в трех регионах России планировалось начать выдачу цифровых паспортов в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. Пилотными регионами для запуска электронных паспортов должны были стать Москва, Московская область и Татарстан, но использовать их можно было бы на территории всей России. В самом паспорте должен храниться адрес регистрации, по желанию можно будет также добавить СНИЛС, ИНН, биометрию (отпечатки пальцев и изображение лица) и водительские документы (если есть). То же самое собирались сделать и в мобильном приложении, но в виде QR-кода или NFC-метки.



В итоге после начала спецоперации на Украине проект решили заморозить на неопределенный срок. Об этом Forbes рассказали источник в Минцифры и источник, участвовавший в разработке проекта. Еще два источника подтвердили эту информацию — близкий к правительству и близкий к московской мэрии: по их словам, в правительстве этот проект сейчас «не в приоритете» и в текущих условиях «всем немного не до того». Источник Forbes, знакомый с деталями проекта, рассказал, что от электронного паспорта решили отказаться «по финансовым причинам»:

— Это вызвало бы большой резонанс в обществе: если жители Москвы могли бы себе позволить такие расходы, то в регионах не стали бы столько платить, учитывая, что практическая польза от такого паспорта неочевидна. После начала спецоперации стало понятно, что платить за этот паспорт почти никто не будет из-за кризиса.

По мнению источника, еще одна причина заморозки цифрового паспорта — дефицит материалов для электронных носителей. Для производства пластиковых карт сейчас не хватает пластика и чипов.

Отмена важных спортивных мероприятий После начала спецоперации Россию стали лишать крупнейших спортивных соревнований. На территории нашей страны должны были пройти чемпионат мира по волейболу (2022), молодежный и обычный чемпионаты мира по хоккею, Суперкубок УЕФА, летняя Универсиада и чемпионат мира по борьбе (2023). Теперь все эти соревнования будут проводиться на территории других стран.

Так выглядит строящаяся арена в Омске — одном из городов, который должен был принять МЧМ-2023 Фото: ХК «Авангард», Омск / vk.com Поделиться Поделиться





При этом города, в которых должны были проходить мероприятия, готовились к ним — строили стадионы и необходимую инфраструктуру. Например, в Омске и Новосибирске к МЧМ-2023 возводили новые хоккейные арены, а в Екатеринбурге — студенческую деревню для Универсиады. Строительство этих объектов продолжается и сейчас. На хоккейных стадионах будут играть местные клубы КХЛ: омский «Авангард» и новосибирская «Сибирь», а студенческий городок в Екатеринбурге станет кампусом УрФУ.

Жители Екатеринбурга смогут пользоваться всеми спортивными объектами городка Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





«Маленького "Рено"» не будет Перед самым началом спецоперации завод АВТОВАЗ анонсировал производство нового семейства автомобилей, которое не имело бы отношения к лоукостеру Granta. В качестве имени рассматривалось несколько вариантов, включая Onega и Slava — ребрендинг модели позволил бы избежать прямых ассоциаций с нынешней «Грантой». Автомобили собирались производить на французской платформе CMF-B-LS, заточенной под малый городской класс. На тот момент первые экземпляры собирали в тестовом режиме, а серийные машины ожидались не ранее конца 2023 года.

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Но в марте стали появляться первые заявления об уходе Renault — одного из партнеров АВТОВАЗа. Затем Минпромторг РФ объявил о переходе российских активов концерна Renault в государственную собственность. Основной из них — АВТОВАЗ — передали профильному институту НАМИ, а владельцем другого предприятия Renault — завода в Москве — стало правительство столицы. Кроме того, партнерская для Renault компания Nissan объявила о сворачивании деятельности в России как минимум на год, до весны 2023 года. После этого о продолжении работы над проектом «маленького "Рено"» речи уже не шло.