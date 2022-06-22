США попросили российских дипломатов покинуть страну, но самолет за ними не пустили: новости спецоперации за 22 июня

МИД РФ пригрозил США контрмерами, если спецборт за сотрудниками российских загранучреждений не пустят в страну Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 22 июня. Coca-Cola не попадет в список для параллельного импорта

Минсельхоз не будет включать Coca-Cola в список для параллельного импорта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза. Министерство полагает, что в России производится достаточный ассортимент безалкогольных напитков, в том числе сладких газированных.

В июне стало известно, что Coca-Cola прекратит производить и продавать напитки и другие продукты компании в России. Сейчас компания и ее клиенты в России «находятся в процессе истощения складских запасов». В Москве появилась площадь ДНР Территорию возле посольства США в Москве назвали «площадью Донецкой Народной Республики». Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Такое название получила территория, расположенная от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы — возле посольства США. Ранее сообщалось, что место для этого топонима выбирали его голосованием на сайте «Активный гражданин». На импортозамещение Sukhoi Superjet 100 нужно 50 млрд рублей (не считая двигателей) Для импортозамещения иностранных деталей в самолетах Sukhoi Superjet 100 понадобится 50 млрд рублей без учета двигателей. Как сообщил «Ведомостям» представитель производителя, нужно заменить 64 узла и комплектующих иностранного производства.

Работать над импортозамещением будут 24 компании, в том числе структуры «Ростеха». По словам источника, перечень участников проекта «может обновляться и дополняться» из-за сжатых сроков и сложности задачи. Полноценное серийное производство планируется начать к 2024 году. Госдолг будут платить в рублях (и неважно, что об этом думают их получатели) Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия может выплачивать валютный госдолг в рублях. Для этого будут созданы специальные счета, куда будут поступать деньги. После этого обязательства по долгу будут считаться исполненными. Правительство РФ также внесло в Госдуму соответствующий законопроект.

Как сообщает «Интерфакс», международные рейтинговые агентства считают, что выплаты в рублях по валютному долгу будут означать для России дефолт. Tele2 передумал повышать цены почти в два раза Tele2 откажется от резкого повышения цен на безлимитные тарифы, рост составит не более 50 рублей. К такому решению оператор пришел после обсуждения вопроса с Минцифры. — Минцифры отреагировало на появившиеся накануне сообщения об увеличении в 1,5 раза стоимости безлимитных тарифов Tele2 и обсудило эту ситуацию с оператором. Компания оперативно ответила на позицию министерства и не будет повышать стоимость безлимитных тарифов более чем на 50 рублей в соответствии с действующими правилами, — сообщили в министерстве.

Максим Галкин больше не угрожает госбезопасности Украины Максима Галкина исключили из списка «деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины», куда он был внесен в ноябре прошлого года. Галкин выступал с критикой действий России на территории Украины, в марте 2022 года артист вместе с семьей уехал в Израиль. По последним данным, замок в Подмосковье, в котором он проживал вместе с женой и детьми, сейчас продается. Ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет

Ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет, об этом заявил министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон. — Завтра или послезавтра мы предоставим Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это будет начало долгого переговорного процесса с определенными условиями… Никакой ускоренной процедуры не будет, никаких исключений, — сказал он в интервью радиостанции Europe 1.



Ранее сообщалось, что Европейский совет примет решение о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюз 23–24 июня. Для дальнейшего продвижения стране предстоит провести серьезные реформы и деолигархизацию страны. Рестораны «Вкусно — и точка» открылись в Петербурге

Ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» открылся на Каменноостровском проспекте в Петербурге. «Фонтанка» пишет, что русский «Мак» почти не изменился. Правда, ярких упаковок нет — только белые, на соусах закрашена черным буква «М», а бургеры переименованы и подорожали. Репортаж с открытия читайте по ссылке.

Турция, Россия, Украина и ООН проведут переговоры по зерну

Переговоры для решения «зерновой проблемы» с участием Турции, Украины, ООН и России состоятся в ближайшее время. — Вчера в Россию прибыла военная делегация министерства национальной обороны для обсуждения таких вопросов, как разрешение продовольственного кризиса, эвакуация торговых судов с зерном, ожидающих в украинских портах, а также безопасная перевозка самолетов, принадлежащих ВС Турции, ожидающих в аэропорту Борисполь, в Турцию. На встрече, где обсуждалась эвакуация грузовых судов с зерном из украинских портов, стало известно, что достигнута договоренность о необходимости переговоров между Турцией, Россией, Украиной и ООН для решения проблемы, — приводит текст сообщения Министерства национальной обороны Турции РИА Новости. Ранее Путин заявлял, что Россия готова внести вклад в балансировку мировых рынков сельхозпродукции и никак не мешает в этом Украине. Ставку по льготной ипотеке снизили до 7% Ставка по льготной ипотеке снижена до 7%. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал соответствующее постановление.

Предложение еще раз снизить ставку по льготной ипотеке высказал Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ на прошлой неделе. О чём еще говорил президент, читайте в этом материале.

США попросили российских дипломатов покинуть страну, но самолет за ними не пустили МИД России сообщил, что США не разрешили прилет спецрейса российской госавиации, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей.

— Американская сторона продолжает планомерно разрушать двусторонние отношения, которые и без того находятся в плачевном состоянии. Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей, — заявила пресс-секретарь министерства Мария Захарова.

Она уточнила, что речь идет о сотрудниках, которым Госдепартамент ранее ультимативно предписал покинуть территорию США до конца текущего месяца. По словам Захаровой, в случае отказа в допуске российского спецборта Россия отреагирует контрмерами, в том числе асимметричного характера.

На ростовский нефтезавод упал беспилотник, летевший со стороны Украины

Утром 22 июня в Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод врезался беспилотник. По данным регионального МЧС, на заводе произошло возгорание, информация о нём поступила на пульт МЧС в 09:25 мск. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Как сообщает 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах, беспилотник попал в первый котел. Эту информацию подтвердили несколько очевидцев происшествия, они же поделились видео полета и падения БПЛА.

Удар беспилотника по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу попал на видео читатель 161.RU

Больше видео и фото с места происшествия вы найдете в этом материале.

