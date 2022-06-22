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    Лайфхак от кабана: как в лесу спасаться от комаров с пользой для кожи

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    4 комментария
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    В лесах под Петербургом в этом году много комаров и мошек. Дикие животные страдают от них не меньше людей, но, в отличие от нас, пользоваться репеллентами не могут.

    Про лайфхак кабанов рассказывает петербургский зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» в «ВКонтакте» 22 июня. Кабаны выкапывают в земле ямы, которые постепенно наполняются влагой и превращаются в грязевые ванны. В них кабаны и спасаются от комаров, а заодно и от прочих паразитов, постоянно обитающих в шерсти животных.

    «Фонтанка» на днях показывала видео с лосем, ноги которого облепили насекомые. Чтобы спасаться от них, лоси выходят на проветриваемые участки, в том числе на автомобильные дороги.

    В Ленинградской области обитает около 40 видов комаров, а также еще есть мошки, слепни и оводы.

    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

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    Комментарии (4)

    07A
    Спасаться так же, выкопать яму и дождаться заполнения ее водой.
    Гриб
    А Глазков придумал как спасаться от комаров? Это куда интереснее чем знания спасения кабанов и лосей
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