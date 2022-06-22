Лайфхак от кабана: как в лесу спасаться от комаров с пользой для кожи

В лесах под Петербургом в этом году много комаров и мошек. Дикие животные страдают от них не меньше людей, но, в отличие от нас, пользоваться репеллентами не могут.



Про лайфхак кабанов рассказывает петербургский зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» в «ВКонтакте» 22 июня. Кабаны выкапывают в земле ямы, которые постепенно наполняются влагой и превращаются в грязевые ванны. В них кабаны и спасаются от комаров, а заодно и от прочих паразитов, постоянно обитающих в шерсти животных.

