Лайфхак от кабана: как в лесу спасаться от комаров с пользой для кожи

В лесах под Петербургом в этом году много комаров и мошек. Дикие животные страдают от них не меньше людей, но, в отличие от нас, пользоваться репеллентами не могут.
Про лайфхак кабанов рассказывает петербургский зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» в «ВКонтакте» 22 июня. Кабаны выкапывают в земле ямы, которые постепенно наполняются влагой и превращаются в грязевые ванны. В них кабаны и спасаются от комаров, а заодно и от прочих паразитов, постоянно обитающих в шерсти животных.
«Фонтанка» на днях показывала видео с лосем, ноги которого облепили насекомые. Чтобы спасаться от них, лоси выходят на проветриваемые участки, в том числе на автомобильные дороги.
В Ленинградской области обитает около 40 видов комаров, а также еще есть мошки, слепни и оводы.