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    Как выглядит ресторан «Вкусно — и точка», открывающийся вместо «Макдоналдса» на Каменноостровском

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    1 комментарий

    «Фонтанка» побывала в первом петербургском «Вкусно — и точка» и показывает, что изменилось.

    Первый в Петербурге ресторан сети — преемницы McDonald’s «Вкусно — и точка» 22 июня приоткрыл двери для журналистов. В помещениях сети «Вкусно — и точка» всё готово к приёму посетителей. Соусы и упаковки разложены по местам, установлен автомат для игрушек.

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    Корреспондент «Фонтанки» уже побывала внутри ресторана на Каменноостровском проспекте, где на месте «Макдоналдса» 22 июня откроется «Вкусно — и точка». Церемония с перерезанием ленточки запланирована на 10:15–10:30. Смотрите прямую трансляцию в группе «Фонтанки» «ВКонтакте».

    Сегодня в Петербурге откроются одновременно 14 ресторанов новой сети. Их адреса — в нашей новости.

    Сеть McDonald’s временно закрыла корпоративные рестораны в России из-за событий на Украине 14 марта. Компания пообещала сохранить сотрудников и продолжить платить им зарплаты. «Фонтанка» ранее вспоминала историю появления американского фастфуда в городах России, а читатели рассказывали о своем первом знакомстве с ним.

    После закрытия McDonald’s работу в России продолжили рестораны, управляемые по франшизе компаниями ООО «Развитие Рост», ООО «ГиД», ООО «Региональная сеть предприятий питания» (или ООО СПП). В середине мая компания заявила о решении продать бизнес в России. Наиболее вероятным покупателем источники «Фонтанки» называли одного из российских франчайзи, в частности владельца ООО «ГиД» Александра Говора. Именно ему в результате и перешла сеть.

    Компания забрала с собой бренд и связанные с ним названия блюд. После длительного перерыва первый ресторан сети под новым названием «Вкусно — и точка» открылся на Пушкинской площади в Москве. У него новый логотип, а из меню исчезли сэндвичи «Биг Мак», «Биг Тейсти» и мороженое «Макфлури».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии (1)

    274580688
    не сомневаюсь, что сошедшие с конвейера первыми экземпляры ВАЗ 2101, были очень блестящими и почти не ломались. вы в этот РФДоннальдс через год зайдите, посмотрим, что осталось от макдональдского стабильного качества.
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