Как выглядит ресторан «Вкусно — и точка», открывающийся вместо «Макдоналдса» на Каменноостровском

«Фонтанка» побывала в первом петербургском «Вкусно — и точка» и показывает, что изменилось.
Первый в Петербурге ресторан сети — преемницы McDonald’s «Вкусно — и точка» 22 июня приоткрыл двери для журналистов. В помещениях сети «Вкусно — и точка» всё готово к приёму посетителей. Соусы и упаковки разложены по местам, установлен автомат для игрушек.
Корреспондент «Фонтанки» уже побывала внутри ресторана на Каменноостровском проспекте, где на месте «Макдоналдса» 22 июня откроется «Вкусно — и точка». Церемония с перерезанием ленточки запланирована на 10:15–10:30. Смотрите прямую трансляцию в группе «Фонтанки» «ВКонтакте».
Сегодня в Петербурге откроются одновременно 14 ресторанов новой сети. Их адреса — в нашей новости.