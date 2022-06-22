Как выглядит ресторан «Вкусно — и точка», открывающийся вместо «Макдоналдса» на Каменноостровском

Сеть McDonald’s временно закрыла корпоративные рестораны в России из-за событий на Украине 14 марта. Компания пообещала сохранить сотрудников и продолжить платить им зарплаты. «Фонтанка» ранее вспоминала историю появления американского фастфуда в городах России, а читатели рассказывали о своем первом знакомстве с ним.



После закрытия McDonald’s работу в России продолжили рестораны, управляемые по франшизе компаниями ООО «Развитие Рост», ООО «ГиД», ООО «Региональная сеть предприятий питания» (или ООО СПП). В середине мая компания заявила о решении продать бизнес в России. Наиболее вероятным покупателем источники «Фонтанки» называли одного из российских франчайзи, в частности владельца ООО «ГиД» Александра Говора. Именно ему в результате и перешла сеть.



Компания забрала с собой бренд и связанные с ним названия блюд. После длительного перерыва первый ресторан сети под новым названием «Вкусно — и точка» открылся на Пушкинской площади в Москве. У него новый логотип, а из меню исчезли сэндвичи «Биг Мак», «Биг Тейсти» и мороженое «Макфлури».



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