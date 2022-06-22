«Ведомости»: IKEA начинает сворачивать розничную сеть

За досрочное расторжение аренды компании могут грозить большие штрафы.

Шведская компания IKEA начала уведомлять арендодателей торговых центров о желании досрочно и в одностороннем порядке расторгнуть договоры аренды, пишут 22 июня «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.



По словам одного из источников, письма о расторжении получили «почти все» торговые центры, где «ИКЕА» снимала помещения.

