«Ведомости»: IKEA начинает сворачивать розничную сеть

За досрочное расторжение аренды компании могут грозить большие штрафы.
Шведская компания IKEA начала уведомлять арендодателей торговых центров о желании досрочно и в одностороннем порядке расторгнуть договоры аренды, пишут 22 июня «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.
По словам одного из источников, письма о расторжении получили «почти все» торговые центры, где «ИКЕА» снимала помещения.
Поскольку расторжение предполагается в одностороннем порядке, для «ИКЕА» это означает значительные штрафы, поскольку арендодатель несет повышенные риски, считают источники издания. В частности, при досрочном расторжении по своей инициативе арендатор может быть обязан компенсировать партнёрам до шести месяцев арендной платы.
3 марта группа компаний «Интер ИКЕА» объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России. Почти 4 месяца 19 тысяч сотрудников по стране находились в простое, чем они занимались, читайте на «Фонтанке». 15 июня IKEA окончательно объявила о продаже производств и сокращении сотрудников. В частности, на фабрике «Икеа Индастри Тихвин» планируется расторгнуть трудовые отношения с 50% работников. По словам чиновников, уже есть претенденты на покупку активов компании.