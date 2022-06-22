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    «Ведомости»: IKEA начинает сворачивать розничную сеть

    15815
    22 комментария

    За досрочное расторжение аренды компании могут грозить большие штрафы.

    Шведская компания IKEA начала уведомлять арендодателей торговых центров о желании досрочно и в одностороннем порядке расторгнуть договоры аренды, пишут 22 июня «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.

    По словам одного из источников, письма о расторжении получили «почти все» торговые центры, где «ИКЕА» снимала помещения.

    Поскольку расторжение предполагается в одностороннем порядке, для «ИКЕА» это означает значительные штрафы, поскольку арендодатель несет повышенные риски, считают источники издания. В частности, при досрочном расторжении по своей инициативе арендатор может быть обязан компенсировать партнёрам до шести месяцев арендной платы.

    3 марта группа компаний «Интер ИКЕА» объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России. Почти 4 месяца 19 тысяч сотрудников по стране находились в простое, чем они занимались, читайте на «Фонтанке». 15 июня IKEA окончательно объявила о продаже производств и сокращении сотрудников. В частности, на фабрике «Икеа Индастри Тихвин» планируется расторгнуть трудовые отношения с 50% работников. По словам чиновников, уже есть претенденты на покупку активов компании.

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    Комментарии (22)

    274488045
    А что мешает отменить распоряжения о сворачивании сети в судебном порядке?
    udrionik
    Взвинтить им штраф в 10 раз за уход
    NoName1234
    И пускай валят…
    В свою геуропу
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