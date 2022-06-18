Губернатор Московской области: Есть три-четыре претендента на покупку активов IKEA

В планах «ИКЕА» — распродажа остатков товаров со складов.
На приобретение активов компании IKEA в России претендуют три-четыре покупателя, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Иностранные компании в регионе преимущественно продолжают работать. Но вот IKEA накануне форума объявила об уходе, и, как мы видим, уже там три-четыре покупателя на ее активы есть», — сообщил Воробьев 18 июня ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума.
Кроме того, отмечается в публикации, компания собирается распродать остатки товаров со складов.
3 марта группа компаний «Интер ИКЕА» объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России, а также в Белоруссии. Почти 4 месяца 19 тысяч сотрудников по стране находились в простое. Чем они занимались и как восприняли информацию о закрытии, читайте на «Фонтанке». 15 июня IKEA окончательно объявила о продаже фабрик и сокращении сотрудников. В частности, на фабрике «Икеа Индастри Тихвин» планируется расторгнуть трудовые отношения с 50% работников.