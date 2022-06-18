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    Губернатор Московской области: Есть три-четыре претендента на покупку активов IKEA

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    4 комментария

    В планах «ИКЕА» — распродажа остатков товаров со складов.

    На приобретение активов компании IKEA в России претендуют три-четыре покупателя, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «Иностранные компании в регионе преимущественно продолжают работать. Но вот IKEA накануне форума объявила об уходе, и, как мы видим, уже там три-четыре покупателя на ее активы есть», — сообщил Воробьев 18 июня ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума.

    Кроме того, отмечается в публикации, компания собирается распродать остатки товаров со складов.

    3 марта группа компаний «Интер ИКЕА» объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России, а также в Белоруссии. Почти 4 месяца 19 тысяч сотрудников по стране находились в простое. Чем они занимались и как восприняли информацию о закрытии, читайте на «Фонтанке». 15 июня IKEA окончательно объявила о продаже фабрик и сокращении сотрудников. В частности, на фабрике «Икеа Индастри Тихвин» планируется расторгнуть трудовые отношения с 50% работников.

    Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в 2022 году: «Новый мир — новые возможности».

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    Комментарии (4)

    Znatok78
    Судя по опубликованным расследованиям, покупателем Икеи вполне может стать и сам губернатор Воробьёв, там денег точно хватит, если что - Шойгу добавит...
    jump
    было бы хорошо , чтобы все новые владельцы Икей , Макдональдсов, Сименсов , Отисов автоматически попали под санкции и работали только с Афганистаном .
    275072673
    Полярная лисица медлено но верно подбираеться к тем кто хотел отсидеться в хате с краю
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