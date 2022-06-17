«С сентября 19 тысяч человек могут остаться без работы». Сотрудник IKEA о том, что их ждет после сокращения



«Вчера мы узнали о том, что IKEA продает склады, фабрики и активы компании. Также планируется массовое сокращение: в главном офисе сообщили, что нам будут предлагать какие-то варианты и оставлять часть работников, но это коснется, скорее, манагеров (прим.редакции — менеджеров), а не обычных сотрудников. Весь июль и август мы продолжаем получать зарплату, а с сентября 19 тысяч человек могут остаться без работы.



Мы понимали, что летом, как об этом говорили в компании, к нормальной жизни мы не вернемся, но, по внутренней информации, IKEA должна была открыться к февралю 2023 года. Решение об окончательном прекращении работы было принято 13 июня, и никто, кроме Понтуса (прим.редакции — Эрнтелл Понтус — глава розничной сети IKEA в России), об этом не знал. Раньше у нас были опасения, что с сентября нас могут перевести на дистанционный формат или сократить рабочие часы, но об увольнениях не догадывался никто. В течение всего собрания с главным офисом компании руководство говорило: «Нам очень жаль. Это вынужденная мера, у нас пока нет других вариантов. Мы не можем открыться: у нас все те же расходы, но нет доходов». Нас даже отпустили с работы в 3 часа дня и сказали: «Мы понимаем, что для вас это шок. Вы можете уйти с работы раньше, но мы заплатим вам как за полный рабочий день». Наверное, это была попытка приободрить, но в моем отделе есть сотрудники, например, с ипотеками, маленькими детьми. Я не знаю, что они будут делать. Кроме того, у нас есть матери-одиночки, а их по законодательству сократить не могут.



В руководстве надеются, что когда-то они смогут открыть магазины и помочь нам восстановиться на своих должностях, но пока никто не может предположить, когда мы сможем вернуться. Мы очень потеряны и не совсем понимаем, что делать дальше, само начальство не знает, что нам предложить. Я чувствую что-то вроде дежавю: обстановка сейчас примерно такая же, как 3 марта, когда мы узнали о прекращении работы магазина.



Это был обычный рабочий день, и тут внезапно всем расписании поставили собрание на 30 минут. Обычно о созвонах с главным офисом мы узнаем заранее, поэтому у сотрудников начался «нервяк». Ситуация в мире обострялась, и мы понимали, что без последствий для нас это тоже не обойдется. Тогда Эрнтелл Понтус сказал, что IKEA прекращает работу. В нашем отделе менеджеры плакали, а у меня были смешанные чувства, в первую очередь — страх перед неопределенностью, хотя нас сразу же заверили, что нас не бросают и сохраняют зарплату.



В течение этих месяцев сотрудники в основном приходили на работу и закрывали хвосты, которые образовались в период продаж: отправляли документы по логистике, оспаривали или одобряли претензии от покупателей. Центр поддержки клиентов, в котором работаю я, периодически принимал звонки, но их поступало не больше трех за восемь часов работы. Остальное время мы смотрели научно-познавательные фильмы от BBC, тренинги по работе с клиентами, кто-то занимался внутриофисными мероприятиями. Например, я писала еженедельные гороскопы для сотрудников и проводила игры в Мафию или Alias. У нас проходили олимпиады и футбольные матчи между отделами, а каждую пятницу мы созванивались с начальством. Понтус и Патрик (прим.редакции — Энтони Патрик, председатель совета директоров ГК Ingka в России) в прямом эфире отвечали на вопросы, которые нас волнуют, старались поддержать и показать, что нас никто не бросил.



Кроме того, мы занимались постпродажным обслуживанием: осуществляли обмен и возврат товаров и выполняли гарантийные обязательства. До прекращения работы торговых точек этим занимался отдел постпродажного обслуживания, а у двух других — центра поддержки и отдела продаж — были другие задачи. Нас этому обучили, но зарплату не увеличили, хотя сотрудники отдела постпродажного обслуживания получают больше. В некоторых торговых точках даже начали «бунтовать» из-за новых обязанностей и старых зарплат, но большинство радовалось, что есть хоть какая-то работа. Чаще всего к нам обращались по поводу кухонь, так как у них гарантия длится 25 лет, или звонили из-за сломавшейся бытовой техники.



Где-то 5 или 7 человек из моего отдела уволились из-за ситуации неопределенности, но я приняла решение остаться, так как в IKEA одни из лучших условий для сотрудников по всей России: медицинская страховка, частный пенсионный фонд. Кроме того, зарплату нам действительно сохранили, но убрали ночные смены, за которые платили больше. Благодаря ним раньше я получала около 40 тысяч в месяц, а последнее время — где-то 32. Это не очень приятно, но не то чтобы сильно бьет по уровню жизни, да и другие компании редко предлагают такие зарплаты и такие хорошие условия на моей должности. Многие сотрудники надеялись на то, что нам могут выплатить компенсацию за работу в такое время. Например, когда мы пережили ковидный год, всем сотрудникам перечислили по одному дополнительному окладу в качестве благодарности за поддержку компании в трудный период.



Пока нам не дают какие-то гарантии и не говорят подробно о том, что будет в сентябре, потому что само начальство не знает, что с нами делать. К примеру, сотрудники на Украине не работают, но получают зарплату в полном объеме. В компании также есть программа лояльности для них: беженцам помогают трудоустроиться в других странах и перечисляют «подъемные» денежные средства на первое время. Нам такую вольность как перевод внутри компании и переезд пока никто не предлагал.



Начальство не планирует передавать компанию российским предпринимателям, как это сделал McDonald’s, потому что считает, что это испортит репутацию бренда. В IKEA все были очень возмущены слухами об открытии магазина под брендом «ИДЕЯ», но при этом компании было невыгодно продолжать инвестиции в российский рынок в условии проблем с поставками из-за границы. С одной стороны, я их понимаю, а с другой, это очень обидно для меня как для сотрудника. Я очень любила свою работу и получала от нее удовольствие, а не с нетерпением смотрела на часы и ждала окончания рабочего дня. Сейчас я не понимаю, что делать и куда идти, так как найти работу стало проблематично. Мне обещают выплатить тройной оклад и отпускные, это около 120 тысяч, но надолго этих денег не хватит. Все места, где есть такие же условия для сотрудников, как в IKEA, и без того перенасыщены кадрами, так как после закрытия иностранных компаний и заводов в России многие пошли в «Леруа Мерлен» или в «Ашан». Поэтому предположить, что будет с 19 тысячами работников компании в сентябре, очень трудно.

