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    Гендиректор «Вкусно — и точка» пообещал трудоустроить в своей сети сотрудников IKEA

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    Сотрудники IKEA смогут устроиться в сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка», пройдя переобучение. Об этом 21 июня сообщил генеральный директор сети Олег Пароев, передает ТАСС.

    «С IKEA мы договорились, что всех сотрудников IKEA <…> мы всех забираем на работу к нам, перепрофилируем, переобучаем», — сказал он, открывая новое заведение в Красногорске (Московская область).

    Первые точки питания бывшего McDonald's в Санкт-Петербурге будут открыты 22 июня. «Фонтанка» показывала, как их готовят к открытию.

    3 марта группа компаний «Интер ИКЕА» объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России, а также в Белоруссии. Почти 4 месяца 19 тысяч сотрудников по стране находились в простое. Чем они занимались и как восприняли информацию о закрытии, читайте на «Фонтанке». 15 июня IKEA окончательно объявила о продаже фабрик и сокращении сотрудников. В частности, на фабрике «Икеа Индастри Тихвин» планируется расторгнуть трудовые отношения с 50% работников.

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