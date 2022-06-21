Гендиректор «Вкусно — и точка» пообещал трудоустроить в своей сети сотрудников IKEA

Сотрудники IKEA смогут устроиться в сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка», пройдя переобучение. Об этом 21 июня сообщил генеральный директор сети Олег Пароев, передает ТАСС.
«С IKEA мы договорились, что всех сотрудников IKEA <…> мы всех забираем на работу к нам, перепрофилируем, переобучаем», — сказал он, открывая новое заведение в Красногорске (Московская область).
Первые точки питания бывшего McDonald's в Санкт-Петербурге будут открыты 22 июня. «Фонтанка» показывала, как их готовят к открытию.
3 марта группа компаний «Интер ИКЕА» объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России, а также в Белоруссии. Почти 4 месяца 19 тысяч сотрудников по стране находились в простое. Чем они занимались и как восприняли информацию о закрытии, читайте на «Фонтанке». 15 июня IKEA окончательно объявила о продаже фабрик и сокращении сотрудников. В частности, на фабрике «Икеа Индастри Тихвин» планируется расторгнуть трудовые отношения с 50% работников.