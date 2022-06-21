Президент Финляндии заявил, что страна вряд ли войдёт в НАТО до сентября

Финляндия не достигла прогресса на встрече с Турцией. Вероятно, страна не сможет войти в НАТО до сентября, заявил президент Саули Ниинистё во время пресс-конференции в Хельсинки с главой Европарламента (ЕП) Робертой Метсолой, трансляцию которой вела пресс-служба ЕП.



«По существу встречи (с Турцией и Швецией в штаб-квартире НАТО 20 июня — Прим. ред.) не было особого прогресса, но мы уже довольны, что дискуссия началась. Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем это сделать до сентября», — цитирует Ниинистё 21 июня ТАСС.

