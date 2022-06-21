Президент Финляндии заявил, что страна вряд ли войдёт в НАТО до сентября

Финляндия не достигла прогресса на встрече с Турцией. Вероятно, страна не сможет войти в НАТО до сентября, заявил президент Саули Ниинистё во время пресс-конференции в Хельсинки с главой Европарламента (ЕП) Робертой Метсолой, трансляцию которой вела пресс-служба ЕП.
«По существу встречи (с Турцией и Швецией в штаб-квартире НАТО 20 июня — Прим. ред.) не было особого прогресса, но мы уже довольны, что дискуссия началась. Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем это сделать до сентября», — цитирует Ниинистё 21 июня ТАСС.
В мае Финляндия и Швеция объявили о решении вступить в военно-политический блок из-за специальной военной операции России на Украине. Глава Суоми Саули Ниинистё пояснил, что перед этим созвонился с президентом РФ — тот заверил, что государству ничего не угрожало.
Президент Турции — страны-участницы НАТО — Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать вступление Финляндии и Швеции в союз. Он отметил, что Турция не выступит за присоединение тех стран, которые ввели против неё санкции. Делегации из Финляндии и Швеции он попросил «не утруждать себя» поездкой в Турцию, чтобы убедить Анкару изменить свою позицию.
Журналисты Bloomberg, со ссылкой на собственные источники, сообщали, что Турция выставила несколько условий за свой голос в пользу принятия Финляндии и Швеции в НАТО. В их числе — снятие рестрикций за закупку российских ЗРК С-400, возвращение в программу подготовки пилотов F-35 и отмена ограничений на поставки оружия. Кроме того, требуется публичное порицание двумя странами курдских формирований и признание Рабочей партии Курдистана террористической организацией.