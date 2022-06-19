«Не кради, и точка». Патриарх Кирилл прочитал антикоррупционную проповедь в Пензе

Патриарх Кирилл во время проповеди в Спасском кафедральном соборе в Пензе напомнил прихожанам об актуальности заповеди «Не кради». Трансляция литургии шла 19 июня на телеканале «Союз».
«Многие люди берут, что не полагается взять, и не называют это кражей. По-разному объясняют своё поведение. Считают, ничего особенного, взял и взял. А заповедь-то говорит: «Не кради!»» — напутствовал патриарх.
Глава РПЦ заявил, что заповеди — это не ограничения, а просто необходимые условия для счастливой жизни.
«Божий закон: не кради, и точка! И давайте прямо скажем, какой была бы наша сегодня жизнь, если бы мы все четко и последовательно, с полным пониманием важности исполнения этой заповеди, жили?» — сказал он.
В этой же проповеди патриарх Кирилл рассказал, что российские солдаты проявляют «мужество и самопожертвование» из-за «внутреннего нравственного чувства, воспитанного православной верой». По словам главы РПЦ, о мотивации военнослужащих ему сообщили священники, которые говорили с солдатами.