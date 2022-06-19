«Не кради, и точка». Патриарх Кирилл прочитал антикоррупционную проповедь в Пензе

Патриарх Кирилл во время проповеди в Спасском кафедральном соборе в Пензе напомнил прихожанам об актуальности заповеди «Не кради». Трансляция литургии шла 19 июня на телеканале «Союз».



«Многие люди берут, что не полагается взять, и не называют это кражей. По-разному объясняют своё поведение. Считают, ничего особенного, взял и взял. А заповедь-то говорит: «Не кради!»» — напутствовал патриарх.

