Приморская сеть кафе «Еда и точка» будет добиваться смены названия «Вкусно — и точка»

Руководство сети точек быстрого питания во Владивостоке «Еда и точка» намерено добиться смены названия сети «Вкусно — и точка», открывшегося на базе бывшего «Макдоналдса». Об этом 15 июня пишет ТАСС со ссылкой на собственника владивостокской сети Сергея Понкратова.

«О том, что новый бренд практически копирует название нашей сети, я узнал буквально через 20 минут после публикации их релиза. И в данном случае мы считаем, что с их появлением «Еда и точка» будет терять свою уникальность. Решение у нас одно — бороться, и в настоящее время мы ищем юриста, который будет представлять наши интересы», — рассказал он агентству.

