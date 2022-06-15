    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 12

    2 м/с, вос

    750мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd57.09eur59.25
    ТЕМА ДНЯ

    ПМЭФ 2022: Показываем самые необычные стенды

    Брат ли ты, мариуполец?ПМЭФ 2022Что происходит на УкраинеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Приморская сеть кафе «Еда и точка» будет добиваться смены названия «Вкусно — и точка»

    4638
    обсудить

    Руководство сети точек быстрого питания во Владивостоке «Еда и точка» намерено добиться смены названия сети «Вкусно — и точка», открывшегося на базе бывшего «Макдоналдса». Об этом 15 июня пишет ТАСС со ссылкой на собственника владивостокской сети Сергея Понкратова.

    «О том, что новый бренд практически копирует название нашей сети, я узнал буквально через 20 минут после публикации их релиза. И в данном случае мы считаем, что с их появлением «Еда и точка» будет терять свою уникальность. Решение у нас одно — бороться, и в настоящее время мы ищем юриста, который будет представлять наши интересы», — рассказал он агентству.

    Владелец готов действовать вплоть до обращения в суд.

    Сеть ресторанов «Макдоналдс» в России теперь называется «Вкусно — и точка». Первое заведение с таким именем открыло свои двери для посетителей в Москве 12 июня. Остальные будут открываться постепенно.

    Несмотря на анонс в СМИ, в Петербурге 13 июня первые рестораны под новым названием не заработали. Как ранее писала «Фонтанка», это может произойти 20 июня.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close