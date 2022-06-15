Приморская сеть кафе «Еда и точка» будет добиваться смены названия «Вкусно — и точка»

Руководство сети точек быстрого питания во Владивостоке «Еда и точка» намерено добиться смены названия сети «Вкусно — и точка», открывшегося на базе бывшего «Макдоналдса». Об этом 15 июня пишет ТАСС со ссылкой на собственника владивостокской сети Сергея Понкратова.
«О том, что новый бренд практически копирует название нашей сети, я узнал буквально через 20 минут после публикации их релиза. И в данном случае мы считаем, что с их появлением «Еда и точка» будет терять свою уникальность. Решение у нас одно — бороться, и в настоящее время мы ищем юриста, который будет представлять наши интересы», — рассказал он агентству.
Владелец готов действовать вплоть до обращения в суд.
Сеть ресторанов «Макдоналдс» в России теперь называется «Вкусно — и точка». Первое заведение с таким именем открыло свои двери для посетителей в Москве 12 июня. Остальные будут открываться постепенно.
Несмотря на анонс в СМИ, в Петербурге 13 июня первые рестораны под новым названием не заработали. Как ранее писала «Фонтанка», это может произойти 20 июня.