Мурманчанин на кураже загнал медиков в скорую и напал на машину в центре Петербурга

Медики приехали спасать загулявшего молодого человека в центр Петербурга, а в итоге спасались сами. Он требовал продолжения банкета и готовился за это воевать.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, бригада скорой подверглась нападению на 8-й Советской, 8, около трёх часов ночи 11 июня. Медиков просили помочь молодому мужчине, который не рассчитал свои силы перед длинными выходными и уснул под аркой.
Тот, по всей видимости, воспринимал происходящее как небольшой перерыв в веселье. Заслышав бригаду, мертвецки пьяный блондин восстал и бросился на двух сотрудников скорой.
«Дважды ударил мужчину-фельдшера, а после того, как медработники заперлись в карете скорой помощи, несколькими ударами разбил лобовое стекло», — описывают в главке приключения 26-летнего жителя Мурманска.
Полицейские угомонили его и увезли трезветь в отдел, а оттуда — в суд с протоколом о мелком хулиганстве. Там решили, что молодой человек попраздновал достаточно, пора и отдохнуть. Для этого ему на 12 суток выделили койку в спецприёмнике.