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    Мурманчанин на кураже загнал медиков в скорую и напал на машину в центре Петербурга

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    4 комментария

    Медики приехали спасать загулявшего молодого человека в центр Петербурга, а в итоге спасались сами. Он требовал продолжения банкета и готовился за это воевать.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, бригада скорой подверглась нападению на 8-й Советской, 8, около трёх часов ночи 11 июня. Медиков просили помочь молодому мужчине, который не рассчитал свои силы перед длинными выходными и уснул под аркой.

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    Тот, по всей видимости, воспринимал происходящее как небольшой перерыв в веселье. Заслышав бригаду, мертвецки пьяный блондин восстал и бросился на двух сотрудников скорой.

    «Дважды ударил мужчину-фельдшера, а после того, как медработники заперлись в карете скорой помощи, несколькими ударами разбил лобовое стекло», — описывают в главке приключения 26-летнего жителя Мурманска.

    Полицейские угомонили его и увезли трезветь в отдел, а оттуда — в суд с протоколом о мелком хулиганстве. Там решили, что молодой человек попраздновал достаточно, пора и отдохнуть. Для этого ему на 12 суток выделили койку в спецприёмнике.

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    Комментарии (4)

    275170895
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    Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей карты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    VKuser199962806
    При СССР к таким алкашам вызывали ПМГ. И отвозили в вытрезвитель
    adamwest96
    что за бараны вызывают скорую спящим алкотам?
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