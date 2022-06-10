«Ъ: Чубайс покинет пост сопредседателя АРВЭ

Анатолий Чубайс уйдет с поста сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Об этом 10 июня пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.
По данным собеседника издания, заявление бывшего спецпредставителя президента о досрочном сложении полномочий в пятницу было рассмотрено президиумом ассоциации.
Два источника газеты рассказали, что единственным кандидатом на замену Чубайсу является предприниматель и миллиардер Виктор Вексельберг. Голосование по новому сопредседателю состоится 12 июля на общем собрании членов ассоциации.
АРВЭ — некоммерческая организация, представляющая интересы участников энергетического сектора.
В начале июня информагентства сообщили, что силовики проверяют Чубайса и его окружение на коррупцию. Кроме того, правоохранители ищут тайные счета экс-чиновника в европейских банках.