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    «Ъ: Чубайс покинет пост сопредседателя АРВЭ

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    3 комментария

    Анатолий Чубайс уйдет с поста сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Об этом 10 июня пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.

    По данным собеседника издания, заявление бывшего спецпредставителя президента о досрочном сложении полномочий в пятницу было рассмотрено президиумом ассоциации.

    Два источника газеты рассказали, что единственным кандидатом на замену Чубайсу является предприниматель и миллиардер Виктор Вексельберг. Голосование по новому сопредседателю состоится 12 июля на общем собрании членов ассоциации.

    АРВЭ — некоммерческая организация, представляющая интересы участников энергетического сектора.

    В начале июня информагентства сообщили, что силовики проверяют Чубайса и его окружение на коррупцию. Кроме того, правоохранители ищут тайные счета экс-чиновника в европейских банках.

    25 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от обязанностей спецпредставителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. За несколько дней до этого агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало, что Чубайс покинул Россию из-за несогласия с военной операцией РФ на Украине. По данным ТАСС, бывший глава «Роснано» находится в Италии и в Россию не собирается.

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    Комментарии (3)

    Кровокрас
    то что он уехал из этой страны навсегда и не планирует больше возвращаться дошло только спустя 3 месяца ?
    altnec
    Что-то на ув. Фонтанку идет конкретный наезд
    ProstoZloy
    " единственным кандидатом на замену Чубайсу является предприниматель и миллиардер Виктор Вексельберг"

    Там, где прошел чубайс, вексельбергу делать нечего.
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