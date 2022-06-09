«Жёлтый» уровень террористической опасности продлён в Курской области

«Наши правоохранительные органы и спецслужбы почти два месяца работают в усиленном режиме. «Жёлтый» уровень террористической опасности уже помог им не допустить теракт на майских праздниках. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить его действие еще на две недели — до 22 июня», — написал Старовойт в своём телеграм-канале .

В Курской области в очередной раз продлили «жёлтый» уровень террористической опасности. Об этом 9 июня сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

О подозрительных гражданах или оставленных предметах он призвал сообщать в полицию по номерам: 102 или 112.

Населённые пункты Курской области, расположенные рядом с границей с Украиной, регулярно попадают под обстрелы. 6 июня в посёлке Тёткино был разрушен мост, 19 мая там же в результате обстрела погиб один человек, ещё несколько были ранены. «Жёлтый» уровень террористической опасности в области продлевали 24 мая.



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