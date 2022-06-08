Названы условия для встречи Путина и Зеленского: главное вокруг спецоперации за 8 июня

Встречу президентов России и Украины обсуждают почти с самого начала спецоперации Фото: Kremlin.ru Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 8 июня.



Проект российского лоукостера Citrus заморозили Авиакомпания S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus, который должен был соединить города России в обход Москвы. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе S7 Group. Как объяснили в компании, для начала полетов лоукостера были запланированы поставки А320neo, но в 2022 году они не состоятся, а без них невозможно развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью. Окончательно судьба проекта решится к концу года.



Huawei закрывает магазины в России

Китайская компания Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, близкий к компании. По информации агентства, из 19 магазинов прекратили работу уже 4, закрытие других продолжится в ближайшие месяцы. «Аэрофлот» планирует заказать 300 российских самолетов Издание «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщает, что «Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации 300 самолетов. Соответствующий рамочный договор стороны намерены подписать в рамках Петербургского международного экономического форума, который начнется через неделю. По информации издания, речь идет о воздушных судах (ВС) Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21 и Ту-214, уточняет один из них.

В Москве появится площадь ДНР (у посольства США) В Москве определились, какой участок назвать площадью Донецкой Народной Республики. Согласно информации на сайте мэра Москвы, выбирали его голосованием на сайте «Активный гражданин». Победила территория у посольства США. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему как жителю города идея понравилась и нужно еще назвать какое-нибудь место в честь ЛНР. Депутаты Мосгордумы уже нашли место для площади Луганской Народной Республики: они предложили дать такое название безымянным территориям, прилегающим к комплексу зданий посольства Германии.

Названо условие для встречи Путина и Зеленского Встреча президентов России и Украины обсуждается практически с самого начала спецоперации. 7 июня Владимир Зеленский заявил, что настроен на встречу с Владимиром Путиным. 8 июня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что для встречи президентов сначала нужно возобновить переговорный процесс — сейчас переговоры заморожены. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что работа над подготовкой встречи пока не ведется. Сейчас он придерживается того же мнения, что и Лавров: без переговоров не приходится говорить о возможности подготовки такой встречи.

Microsoft сокращает деятельность в России Компания Microsoft, разработчик операционной системы Windows, заявила, что значительно сокращает свою деятельность в России, это затронет более 400 сотрудников. Существующие обязательства перед российскими клиентами компания продолжит выполнять. Ранее Microsoft приостановила продажу своих продуктов в России. В России приостановили выпуск журналов Elle, Elle Decoration, Elle Girl и Maxim Журналы Elle, Elle Decoration, Elle Girl и Maxim пока не будут выпускать в России. Сайты изданий продолжат работать.

— Сегодня эти журналы невозможно издавать, потому что на рынке нет брендов, которые традиционно являются рекламными партнерами нашей медиагруппы, — сказал президент медиагруппы Shkulev Media Holding, издающей эти журналы в России, Виктор Шкулев. К выпуску журналов издания вернутся, если ситуация начнет меняться в ту сторону, когда различные международные бренды будут возвращаться в Россию. Российские миллиардеры пытаются снять с себя санкции через суд

Около 20 российских миллиардеров и их семей, попавших под европейские санкции, подали иски в суды ЕС. По данным Bloomberg, включение в санкционный список пытаются оспорить бывший глава «Сибура» Дмитрий Конов, предприниматель Роман Абрамович, бывший член совета директоров «Еврохима» Андрей Мельниченко и основатель «Альфа-банка» Михаил Фридман. После отказа от Болонской системы ЕГЭ сохранят Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что даже после того, как Россия выйдет из Болонского образовательного процесса, Единый государственный экзамен сохранят. Он объяснил, что ЕГЭ не входит в Болонскую систему, но выполняет важнейшие социальные задачи.

— В частности, поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий, — сказал Музаев. В мае в Министерстве науки и высшего образования сообщили, что Россия постепенно будет выходить из Болонской системы, которая подразумевает уровневую подготовку специалистов. На днях стало известно, что Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса еще 11 апреля.