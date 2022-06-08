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    Женский баттл на ножах в сестрорецкой квартире закончился для двух участниц скорой и больницей

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    Полиция Курортного района выясняет причину, по которой две добропорядочные петербурженки схватились за ножи в Сестрорецке. Обе оказались в больнице и под следствием.

    В единую службу спасения жители дома 15 по улице Токарева позвонили около половины седьмого утра, устав от криков, которые были слышны из соседней квартиры. Когда на место прибыл наряд полиции, то обнаружил в квартире — источнике шума двух раненых женщин: 32-летнюю хозяйку квартиры и её 33-летнюю знакомую. Обеих увезли в больницу № 40, где врачи зафиксировали у них ножевые ранения в грудь и многочисленные гематомы. Обе находились в тяжелом состоянии.

    Как установили сотрудники полиции, около 6 утра у женщин случился конфликт. По предварительной информации, они сначала подрались, а потом схватились за ножи.

    Кто из них был больше не прав — теперь установит следствие в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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