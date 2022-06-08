    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, ю-в

    761мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.96eur64.57
    ТЕМА ДНЯ

    Как будут отключать горячую воду

    Студенты о болонской системеКак сделать шенгенШестидневки больше не будетОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Моргенштерн*, уверенный в невиновности, обжаловал штраф за пропаганду наркотиков

    2192
    обсудить

    Исполнитель Алишер Моргенштерн* (внесен Минюстом в список иноагентов) обжаловал решение суда о штрафе в 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в трёх видеоклипах на его песни. Об этом 8 июня сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката рэпера Сергея Жорина. По его словам, Моргенштерн* настаивает на своей невиновности.

    «Считаем постановление Набережночелнинского городского суда незаконным, так как само по себе изображение растения в качестве татуировки не может являться пропагандой наркотических средств, потому что не содержит информации о способах, методах разработки, изготовления и употребления наркотических средств, как того требует закон. Также отсутствуют какие-либо призывы. Мы уже подали соответствующую жалобу», — рассказал адвокат.

    В начале апреля в Набережных Челнах в отношении Моргенштерна* в очередной раз возбудили административное дело о пропаганде наркотиков — в трех клипах. 20 мая Набережночелнинский городской суд, выявив в клипах передачу наркотиков в книге и способ их употребления, назначил штраф — 100 тысяч рублей. На заседании были допрошены эксперты по лингвистике и ботанике. Ни Моргенштерн*, ни Жорин на заседание суда не явились. После оглашения решения суда адвокат заявил ТАСС, что его клиент выплатит штраф, но наказание будет обжаловано.

    Летом 2021 года Моргенштерна* оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в двух клипах. В феврале в отношении рэпера снова возбудили дело. В конце апреля суд в Москве оштрафовал Google из-за неудаления на видеохостинге YouTube клипа «Розовое вино».

    Музыкант покинул страну после внимания к себе со стороны главы СК Александра Бастрыкина, который заявил, что тот чуть ли не торгует «запрещенным». 6 мая Минюст сообщил о внесении Алишера Моргенштерна* в список иностранных агентов.

    * Включён в реестр Минюста иноагентов.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close