Моргенштерн*, уверенный в невиновности, обжаловал штраф за пропаганду наркотиков

Исполнитель Алишер Моргенштерн* (внесен Минюстом в список иноагентов) обжаловал решение суда о штрафе в 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в трёх видеоклипах на его песни. Об этом 8 июня сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката рэпера Сергея Жорина. По его словам, Моргенштерн* настаивает на своей невиновности.

«Считаем постановление Набережночелнинского городского суда незаконным, так как само по себе изображение растения в качестве татуировки не может являться пропагандой наркотических средств, потому что не содержит информации о способах, методах разработки, изготовления и употребления наркотических средств, как того требует закон. Также отсутствуют какие-либо призывы. Мы уже подали соответствующую жалобу», — рассказал адвокат.

В начале апреля в Набережных Челнах в отношении Моргенштерна* в очередной раз возбудили административное дело о пропаганде наркотиков — в трех клипах. 20 мая Набережночелнинский городской суд, выявив в клипах передачу наркотиков в книге и способ их употребления, назначил штраф — 100 тысяч рублей . На заседании были допрошены эксперты по лингвистике и ботанике. Ни Моргенштерн*, ни Жорин на заседание суда не явились. После оглашения решения суда адвокат заявил ТАСС, что его клиент выплатит штраф, но наказание будет обжаловано.

Летом 2021 года Моргенштерна* оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в двух клипах. В феврале в отношении рэпера снова возбудили дело. В конце апреля суд в Москве оштрафовал Google из-за неудаления на видеохостинге YouTube клипа «Розовое вино».

Музыкант покинул страну после внимания к себе со стороны главы СК Александра Бастрыкина, который заявил, что тот чуть ли не торгует «запрещенным». 6 мая Минюст сообщил о внесении Алишера Моргенштерна* в список иностранных агентов.

* Включён в реестр Минюста иноагентов.