Суд в Москве оштрафовал Google из-за клипа Моргенштерна на YouTube

Суд в Москве оштрафовал Google из-за неудаления на видеохостинге YouTube клипа рэпера Моргенштерна «Розовое вино». Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает ТАСС.



Как передаёт агентство из зала суда, где слушается дело, протокол в отношении компании был составлен Роскомнадзором по заявлению МВД. В клипе, по мнению РКН, содержится позитивная оценка употребления и изготовления наркотиков.



Решением судьи судебного участка № 422 Таганского района Google была признана виновной по 4 части 13.14 статьи КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации о способах изготовления и использования наркотических средств). В качестве наказания был назначен штраф в размере 3 млн рублей.

