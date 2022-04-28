Суд в Москве оштрафовал Google из-за клипа Моргенштерна на YouTube

Суд в Москве оштрафовал Google из-за неудаления на видеохостинге YouTube клипа рэпера Моргенштерна «Розовое вино». Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает ТАСС.
Как передаёт агентство из зала суда, где слушается дело, протокол в отношении компании был составлен Роскомнадзором по заявлению МВД. В клипе, по мнению РКН, содержится позитивная оценка употребления и изготовления наркотиков.
Решением судьи судебного участка № 422 Таганского района Google была признана виновной по 4 части 13.14 статьи КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации о способах изготовления и использования наркотических средств). В качестве наказания был назначен штраф в размере 3 млн рублей.
В начале апреля «Фонтанка» писала, что компании Google грозит штраф до 8 млн рублей за клип рэпера Моргенштерна на YouTube — в нём нашли «информацию о наркотиках».
До этого стало известно, что в отношении исполнителя снова возбудили административное дело. Пропаганду наркотиков усмотрели в трёх клипах. Негативное внимание привлекла к себе в том числе татуировка на груди рэпера: по мнению экспертов, по её краям изображено растение, напоминающее наркотическое.