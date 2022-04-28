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    Суд в Москве оштрафовал Google из-за клипа Моргенштерна на YouTube

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    2 комментария

    Суд в Москве оштрафовал Google из-за неудаления на видеохостинге YouTube клипа рэпера Моргенштерна «Розовое вино». Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает ТАСС.

    Как передаёт агентство из зала суда, где слушается дело, протокол в отношении компании был составлен Роскомнадзором по заявлению МВД. В клипе, по мнению РКН, содержится позитивная оценка употребления и изготовления наркотиков.

    Решением судьи судебного участка № 422 Таганского района Google была признана виновной по 4 части 13.14 статьи КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации о способах изготовления и использования наркотических средств). В качестве наказания был назначен штраф в размере 3 млн рублей.

    В начале апреля «Фонтанка» писала, что компании Google грозит штраф до 8 млн рублей за клип рэпера Моргенштерна на YouTube — в нём нашли «информацию о наркотиках».

    До этого стало известно, что в отношении исполнителя снова возбудили административное дело. Пропаганду наркотиков усмотрели в трёх клипах. Негативное внимание привлекла к себе в том числе татуировка на груди рэпера: по мнению экспертов, по её краям изображено растение, напоминающее наркотическое.

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    Комментарии (2)

    rings89
    Так вы сами это раскрашенное чудовище хотели сделать директор по молодёжи в Альфа банке.Получайте.
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