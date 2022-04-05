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    В отношении Моргенштерна снова возбудили дело о пропаганде наркотиков. Подвела татуировка на груди

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    В отношении рэпера Моргенштерна снова возбудили административное дело о пропаганде наркотиков — в трех клипах. Претензии вызвала в том числе татуировка на груди исполнителя.

    Как передает 5 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, дело передано в суд.

    «Сотрудники полиции в Набережных Челнах по результатам повторной проверки приняли решение о возбуждении в отношении Моргенштерна дела об административном правонарушении по факту пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ)», — рассказал собеседник агентства.

    По его словам, факт нарушения подтверждается показаниями свидетелей, а также результатами лингво-ботанической экспертизы — она показала, что «по краям татуировки на груди Моргенштерна» изображено растение, похожее на наркотическое. Те же претензии уже были озвучены, когда в отношении рэпера возбудили дело в феврале.

    В пресс-службе Набережночелнинского суда отметили, что к рассмотрению дело еще не назначено. В телеграм-канале «Не Моргенштерн», основанном рэпером, ситуацию прокомментировали так: «Видимо, других дел более важных нет. Предлагаем завести дело о пропаганде наркотиков на булочку с маком».

    Летом 2021 года Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в двух клипах. Музыкант покинул страну после внимания к своей персоне со стороны главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который заявил, что музыкант чуть ли не торгует запрещенными веществами.

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    Комментарии (6)

    chip1
    А если с Моргеншетна штаны снять, то наверняка можно раскрыть подготовку к еще более опасному преступлению! Но это вопрос более высокого уровня спецслужб РФ!
    AndrewBarsik
    Вывод: мы платим налоги на содержание людей, "возбуждающихся" по результатам подглядывания за обнажённым Моргенштерном.
    Cashmare
    судя по тому, как в набережных челнах возбуждаются на сиськи моргенштерна, впору в последнем слове названия города пару букв местами поменять
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