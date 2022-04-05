В отношении Моргенштерна снова возбудили дело о пропаганде наркотиков. Подвела татуировка на груди

В отношении рэпера Моргенштерна снова возбудили административное дело о пропаганде наркотиков — в трех клипах. Претензии вызвала в том числе татуировка на груди исполнителя.



Как передает 5 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, дело передано в суд.



«Сотрудники полиции в Набережных Челнах по результатам повторной проверки приняли решение о возбуждении в отношении Моргенштерна дела об административном правонарушении по факту пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ)», — рассказал собеседник агентства.

