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    Google грозит штраф до 8 млн руб. за клип Моргенштерна на YouTube. Дело опять в наркотиках

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    Компании Google грозит штраф до 8 миллионов рублей за клип рэпера Моргенштерна, опубликованный на YouTube — в нем усмотрели «информацию о наркотиках». Об этом 7 апреля сообщает из зала суда, где слушается административное дело, корреспондент ТАСС.

    «В отношении Google составлен протокол по ч. 4 ст. 13.14 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации о способах изготовления и использования наркотических средств). Поводом послужила публикация на YouTube клипа Моргенштерна «Розовое вино». В соответствии с законом компании грозит штраф до 8 млн рублей», — говорится в материалах дела.

    Ранее стало известно, что в отношении Моргенштерна снова возбудили административное дело о пропаганде наркотиков в трех клипах. Претензии вызвала в том числе татуировка на груди исполнителя — экспертиза показала, что по ее краям изображено растение, похожее на наркотическое.

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