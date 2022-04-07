Google грозит штраф до 8 млн руб. за клип Моргенштерна на YouTube. Дело опять в наркотиках

Компании Google грозит штраф до 8 миллионов рублей за клип рэпера Моргенштерна, опубликованный на YouTube — в нем усмотрели «информацию о наркотиках». Об этом 7 апреля сообщает из зала суда, где слушается административное дело, корреспондент ТАСС.



«В отношении Google составлен протокол по ч. 4 ст. 13.14 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации о способах изготовления и использования наркотических средств). Поводом послужила публикация на YouTube клипа Моргенштерна «Розовое вино». В соответствии с законом компании грозит штраф до 8 млн рублей», — говорится в материалах дела.

