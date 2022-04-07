Google грозит штраф до 8 млн руб. за клип Моргенштерна на YouTube. Дело опять в наркотиках

Компании Google грозит штраф до 8 миллионов рублей за клип рэпера Моргенштерна, опубликованный на YouTube — в нем усмотрели «информацию о наркотиках». Об этом 7 апреля сообщает из зала суда, где слушается административное дело, корреспондент ТАСС.
«В отношении Google составлен протокол по
Ранее стало известно, что в отношении Моргенштерна снова возбудили административное дело о пропаганде наркотиков в трех клипах. Претензии вызвала в том числе татуировка на груди исполнителя — экспертиза показала, что по ее краям изображено растение, похожее на наркотическое.