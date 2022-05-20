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    Суд в Татарстане оштрафовал рэпера Моргенштерна* на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

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    Суд в Набережных Челнах оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (внесён Минюстом РФ в список иноагентов) на 100 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков с использованием интернета. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

    «Моргенштерн признан виновным в совершении административного правонарушения по 1.1 части 6.13 статьи КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства 20 мая.

    В одном из клипов Моргенштерна заметили передачу наркотиков в книге, а также их употребление. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

    Отмечается, что ни Моргенштерн, ни его адвокат Сергей Жорин не явились на заседание суда. Жорин заявил, что не считает вынесенное постановление законным. Он и его доверитель планируют обжаловать решение. В случае, если судебный акт вступит в законную силу, Алишер оплатит штраф.

    В своём Telegram-канале адвокат рэпера сообщил, что исполнителя признали виновным «в неправильных татуировках».

    В начале апреля «Фонтанка» писала, что в отношении Моргенштерна в Набережных Челнах возбудили дело об административном правонарушении по факту пропаганды и незаконной рекламы наркотиков (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ). Факт нарушения подтверждается показаниями свидетелей и результатами лингво-ботанической экспертизы. «По краям татуировки на груди Моргенштерна» заметили растение, похожее на наркотическое.

    Напомним, летом 2021 года Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в двух клипах. Исполнитель покинул страну после внимания к себе со стороны главы СК Александра Бастрыкина, который заявил, что музыкант чуть ли не торгует «запрещенным».

    *Включён в реестр Минюста СМИ-иноагентов.

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