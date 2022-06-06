«Директор — человек заслуженный». Завуча екатеринбургского лицея уволили после «ЛГБТ-танца» учеников

Завуч лицея № 12 в Екатеринбурге лишилась работы после «ЛГБТ-танца» учеников. Об этом 6 июня заявил мэр города Алексей Орлов, пишет издание E1.RU. «По мнению нашего руководителя (губернатора Евгения Куйвашева), это, конечно, шутка. Но я такие шутки не оцениваю. Такого в стенах школы происходить в принципе не должно. По завучу мы приняли решение — уволили. Она написала заявление на увольнение. Я считаю, это правильное решение», — сказал он. Кто конкретно лишился должности, Орлов не пояснил.



В то же время он призвал «сдержанно» относиться к таким вещам и поддержал директора лицея Любовь Кулеву. «Директор — человек заслуженный, в системе образования практически 50 лет. За это ее увольнять, я считаю, нельзя», — добавил чиновник.



Напомним, лицеисты исполнили танец, в финале которого остались без футболок, зато с перетянутыми на груди крест-накрест тонкими ремешками. Изначально сообщалось, что номер показали на последнем звонке, но в самом лицее это опровергли и заявили, что танец был всего лишь пародией без какой-либо ЛГБТ-пропаганды. Некоторые восприняли выступление негативно, назвав содомом и «развратным ЛГБТ-танцем». Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов предложил уволить директора образовательного учреждения. С критикой выступил и журналист Владимир Соловьёв. «Это называется вот хоть стой, хоть падай. Последний звонок в стиле Ельцин-центра, что-то такое», — заявил ведущий.