Скрытые патрули — в массы: изучаем приказ МВД, от которого водители начнут нервно оглядываться

Яркие жилеты перестанут быть атрибутом инспекторов ДПС Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





В июне 2022 года должен утратить силу прежний административный регламент ГИБДД, на смену которому идет более компактный документ — порядок надзора за соблюдением Правил дорожного движения. Именно он регулирует отношения инспекторов и водителей во время дорожных проверок. Новый документ во многих аспектах повторяет прежний, но имеет несколько интересных отличий, расширяющих «тайные» возможности инспекторов ДПС.



Новый уровень скрытности

Сразу несколько пунктов облегчают работу инспектора по выявлению нарушителей. Например, скрытое патрулирование на автомобиле без цветографических схем теперь допускается даже в гражданской одежде. Проще говоря, патрульные становятся совершенно неотличимы от обычных граждан.



Но есть несколько оговорок: во-первых, решение об этом принимают не инспекторы, а руководители территориальных органов МВД России. Во-вторых, скрытый патруль не может провоцировать водителя на нарушения (скажем, ехать нарочито медленно в зоне запрещенного обгона). Ну и, в-третьих, «тайная полиция» лишена права останавливать участников движения. Для этого скрытый патруль держит связь с другими нарядами ДПС (или просто полицейскими), которые имеют возможность тормозить нарушителей.



При скрытом патрулировании инспекторы могут выявлять ряд классических нарушений, включая превышение скорости, выезд на встречную полосу, непропуск пешеходов и так далее. Также им разрешено фиксировать факты опасного вождения — это явная заготовка под новый КоАП РФ, в котором за подобное предусмотрен штраф 5000 рублей (в нынешнем административном кодексе нарушение не наказывается).

Для скрытого патрулирования можно использовать машины без цветографических схем и маячков, но они должны стоять на балансе ГИБДД Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Для фиксации правонарушений инспекторы могут использовать не только специализированные регистраторы, но также и прочие устройства, в том числе смартфоны или видеокамеры, записи которых можно приобщать к делу. Допустимо использование авиации, и помимо экзотики (дирижабли, аэростаты) инспекторы вправе применять беспилотники, например, квадрокоптеры.



Нынешний регламент запрещает прятать патрульный автомобиль при надзоре за движением. Новый порядок делает послабление: если участок аварийно-опасный, патрульную машину можно располагать в местах с ограниченной видимостью, например, за изломами рельефа или поворотами дороги.

Наконец, новый порядок окончательно разрешил остановку водителей для рутинной проверки документов. Регламент 2017 года предписывает делать это только в трех случаях: при выявлении признаков нарушения ПДД, наличии ориентировок или проведении спецмероприятий. То есть инспектору требовалось пусть формальное, но обоснование причины остановки. Новый порядок разрешает в качестве такой причины указывать проверку документов.



Надзор разделили на два

Новый регламент получился более компактным, что связано с разделением двух сфер контроля: за безопасностью дорожного движения в целом (включая техническое состояние автомобиля) и конкретно за соблюдением ПДД. Автоэксперт и автор книги «Я всегда прав на дороге» Юрий Панченко напоминает, что в июле прошлого года состоялась глобальная реформа законодательства в области государственного надзора во всех сферах, включая и дорожно-транспортную.

— В результате в сфере безопасности дорожного движения надзор разделился на два слоя: это федеральный государственный контроль в области безопасности дорожного движения и надзор за соблюдением участниками движения Правил, — говорит он. — Что касается первого, то речь о контроле за техническим состоянием транспортных средств, за пунктами техосмотра и так далее: предмет этого надзора подробно описан в пункте 3 статьи 20 закона «О безопасности дорожного движения». Что касается второго, то никакого документа, регламентирующего непосредственно дорожный контроль, не было, что привело к парадоксальной ситуации: полиция де-факто потеряла право осуществлять надзор за соблюдением ПДД.



Нынешний документ, который идет на смену действующему с 2017 года административному регламенту ГИБДД, должен заполнить этот пробел. Почему техосмотр по-прежнему значим Кстати, в области контроля технического состояния автомобиля полномочия инспекторов весьма существенны, и почти полная отмена техосмотра привела к тому, что ряд водителей оказался в зоне коррупционного риска. Юрий Панченко объясняет:



— Я рекомендую всем водителям, которые собираются в дальние поездки, пройти техосмотр добровольно. Почему? Если автомобиль имеет действующую диагностическую карту, инспектор может выявлять только хорошо видимые неисправности, скажем, негорящие фары. Но если диагностической карты нет, то он получает право проводить ряд мероприятий для поиска неисправностей, если очень грубо, то буквально разобрать автомобиль по винтику. И не исключено, что инспекторы на популярных туристических маршрутах будут злоупотреблять такой возможностью.



Обязательный техосмотр оставлен лишь для отдельных категорий машин, но пройти процедуру добровольно никто не запрещает Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Конфискация автомобиля и «народные инспекторы» Летом 2022 года должны заработать и несколько других инициатив-«долгостроев». На финишную прямую вышел законопроект, допускающий конфискацию автомобиля у водителей-бесправников. Правда, даже если проект утвердят, самые суровые меры будут применяться только к «рецидивистам». Например, сейчас за повторную езду без прав грозит до 15 суток ареста, крупный штраф или обязательные работы. Новая инициатива предполагает дальнейшее ужесточение наказания: за третий случай езды без прав грозит уже штраф 50–100 тысяч рублей. Четвертый прецедент переводит деяние в статус уголовно наказуемого преступления, что позволяет штрафовать бесправника на 100–150 тысяч рублей или назначать до года лишения свободы. Если же при этом тяжело пострадали или погибли люди, сумма штрафа увеличивается до 300 тысяч, срок лишения свободы — до двух лет, и также появляется возможность конфискации автомобиля в рамках уголовного дела. Этим летом планируется распространить на всю Россию столичный опыт в рамках проекта «Народный инспектор». Он позволяет с помощью специального приложения в смартфоне фиксировать нарушения (в основном остановки и стоянки) и отправлять их в ГИБДД для «заочного» наказания водителей. Проект обсуждается уже много лет.

Близка к реализации и другая революционная инициатива по передаче центров видеофиксации нарушений (ЦАФАП) от ГИБДД к субъектам федераций. Фактически, работа камер видеофиксации во многих регионах уже сейчас контролируется областными властями, но они не имеют права оценивать типы нарушений и ставить подписи на постановлениях, оформленных автоматическим комплексом. Поступивший в Госдуму законопроект разрешит оформлять постановления «гражданским», таким образом, автоматическая фиксация нарушений будет выведена из зоны ответственности МВД.

Напоминаем также, что с прошлого года изменилось обозначение камер фотовидеофиксации: автоматические комплексы в населенных пунктах больше не обязаны иметь табличку «Фотовидеофиксация» или аналогичную разметку. А накануне лета мы подготовили для вас тест из 20 вопросов по ПДД, которые актуальны в отпускных поездках на большие расстояния.