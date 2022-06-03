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    На Васильевском два года будут менять трубы: раскопают 29 тысяч метров теплосети

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    Более 29 тысяч метров теплосетей заменят в Василеостровском районе Петербурга в ближайшие два года. Водителям повезло: масштабных перекрытий не будет.

    Фото: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
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    В квартале, ограниченном улицей Кораблестроителей, Наличной улицей, Морской набережной и Адмиральским проездом, полностью заменят 24 200 погонных метров внутриквартальных трубопроводов диаметром от 50 до 500 мм, сообщает 3 июня пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Сейчас там идут подготовительные работы: обеспечивают безопасность, размещают строительный городок, везут материалы и строят сеть-дублер, по которой жителей будут отапливать, пока перекладывают трубы. Полностью завершить ремонт, перейдя на постоянную схему теплоснабжения и восстановив благоустройство, планируется в 2024 году.

    Ждет реконструкция и распределительную сеть «Кораблестроителей», которая проходит по одноименной улице от Мичманской улицы до Наличной. Ее общая протяженность составляет 5146 метров, там проходят трубы диаметром от 200 до 800 мм. На участке уже смонтировали временную сеть протяженностью 4460 метров, которая обеспечит горожан теплом и горячей водой на время работ.

    Фото: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
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    Замена труб должна повысить надежность системы теплоснабжения более чем для 50 тысяч жителей Васильевского острова, отмечают в компании. Для автомобилистов работы особых затруднений создать не должны: масштабных перекрытий не планируется. Для пешеходов будут небольшие неудобства, в частности на улице Кораблестроителей в газонной части и на тротуаре.

    Фото: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
    Фото: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

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