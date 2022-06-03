Молодой, постоишь! Поддержку молодых очередников в Петербурге поставили на паузу

Несмотря на обещание чиновников сохранить льготы по программе «Молодежи — доступное жилье», для сотен её участников жилплощадь может оказаться слишком долгожданной.



Фото: Майя Жинкина / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





На следующей неделе правительство Петербурга планирует рассмотреть проект постановления, которое обновит условия поддержки участников программы «Молодежи — доступное жилье», прекратившей действие 31 декабря 2021 года. Изучившие документ очередники бьют тревогу и забрасывают чиновников письмами. Но в ответ получают просьбы набраться терпения.



Участники программы «Молодежи доступное жилье» могли претендовать на рассрочку на квартиру, социальную выплату на покупку или строительство жилья и целевой жилищный заём. Из числа вступивших в программу каждый год формировались списки получателей поддержки. Приоритетное право попасть в них имели многодетные семьи и жители расселяемых коммунальных квартир. Теперь этой возможности они могут лишиться. В очереди на расселение коммунальной квартиры сейчас состоят 152 семьи, среди многодетных — 223 семьи.



Опасениями с «Фонтанкой» поделилась Елена Логинова, модератор и создатель сообщества «ФЗК» в социальной сети «ВКонтакте», посвященного вопросам жилищных программ Петербурга. По её словам, спустя почти полгода после завершения программы «Молодежи — доступное жилье» правительство Петербурга так и не предложило её участникам понятных условий «продления». По словам Елены Логиновой, в программе «Молодежи — доступное жилье» состоит 9 778 семьи. Согласно опросу, проведенному в сообществе «ФЗК», половине уже больше 36 лет.



«Тысячи семей в ожидании, по большинству программ из-за задержки сроков принятия нового проекта всё ещё не составлены сводные списки на получение [поддержки] в 2022 году (обычно формировались в январе-феврале. — Прим. ред.)», — говорит Логинова. По её словам, с начала года не принимаются новые заявления на вступление в программы РДЖК («Развитие долгосрочного жилищного кредитования»), МДЖ («Молодежи — доступное жилье»), РКК («Расселение коммунальных квартир»), ОЖМС («Обеспечение жильем молодых семей»). Коммунальные квартиры также не включаются в перечень расселяемых, добавляет она.



«По сути многодетной семье предлагают из очереди программы «Молодежи — доступное жилье», где она была первая, встать в очередь из таких же многодетных, где она будет ниже ввиду года постановки на городской учет или даты вступления в программу для многодетных», — объясняет ситуацию Елена Логинова.

Аналогичная ситуация у молодежи из расселяющихся коммуналок: право стоять в очереди по возрасту они сохранят, но приоритета лишатся. «Сосед-очередник вступил в программу МДЖ, там выдача первоочередным категориям идет на следующий год. Его что, хотят запихать в программу расселения коммуналок, где люди с согласием соседей на расселение ждут уже 4-й год?» — комментирует модератор сообщества.



Как подтвердили в жилищном комитете, приоритета у многодетных и жителей коммуналки среди молодых семей теперь действительно не будет. То есть молодежь будет дожидаться квартир в своей очереди, где место будет зависеть от года постановки на учет, а многодетные и расселенные - в отдельных очередях, также в зависимости от года постановки.

Опасность участники программы видят и в том, что за полгода, пока чиновники затягивают формирование списков, изменились цены на квартиры, а ипотека фактически недоступна из-за повысившегося процента. Соседи в коммунальных квартирах тоже могут не дожидаться очередников и продавать свои комнаты, а значит, получать согласие на расселение у новых соседей придется заново.



Действие первых трех программ закончилось 1 января 2022 года. Чиновники в декабре пообещали их продлить и не лишать поддержки тех, кто потерял право считаться молодежью (главное — быть моложе 36 лет на момент вступления в программу. — Прим. ред.). Все те, кто стояли в очереди по состоянию на 31 декабря 2021 года, будут получать обещанную услугу в порядке и на условиях целевых программ, говорил глава жилкома Олег Зотов. В январе Законодательное собрание приняло законопроект, сохраняющий право на льготы. Правда, конкретики о переходном периоде в нём не содержалось, и уже тогда парламентарии засомневались, будут ли участники программы получать помощь в порядке своей очереди или их поставят в конец.

За полгода ясности не добавилось. Очередники выкладывают в социальных сетях свои переписки с чиновниками, в которых те призывают набраться терпения и следить за обновлениями. Так, в апреле чиновники в соцсетях утверждали, что необходимое постановление проходит согласование в юридическом комитете.



В мае АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» в ответе на письмо одной из участниц программы ответило, что сейчас «ведется разработка нормативно-правовых актов, регулирующих продление действия отдельных инструментов целевых жилищных программ и категорий участников, которые смогут получить содействие начиная с 2022 года».

Еще большую тревогу у очередников вызвал ответ жилкома, опубликованный в диалоге с губернатором Александром Бегловым во «ВКонтакте». «В соответствии с новым постановлением приоритета у многодетных семей не будет. По новому порядку сводный список будет формироваться по году постановки», — сообщили в комитете, добавив, что финансирование программ будет увеличено.



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В пресс-службе жилищного комитета «Фонтанке» сообщили, что списки получателей поддержки будут сформированы после издания постановления. Его рассмотрение на заседании правительства запланировано на 6 июня.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

