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    Музыка

    Конкурс «Новая волна» переносят на год из-за трудностей с логистикой и организацией

    753
    2 комментария

    Организаторы конкурса «Новая волна» в Сочи объявили о его переносе с августа 2022-го на 2023 год. Информация об этом 31 мая была опубликована в соцсетях проекта.

    «Перенос дат проведения конкурса обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звёзд, Оргкомитета и зрителей «Новой волны» из разных стран», — говорится в сообщении.

    Музыкальный молодежный конкурс «Новая волна» проводится с 2002 года, авторами его идеи были Игорь Крутой и Раймонд Паулс. До 2014 года «домом» конкурса была Юрмала, после он переместился в Сочи.

    Ранее стало известно о переносе таких крупных мероприятий, как ММКФ, «Кинотавр», «Ника» и ТЭФИ. Соорганизатор последней, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, в открытую объяснил решение тем, что проводить праздничное мероприятие во время спецоперации было бы неуместно.

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    Комментарии (2)

    07A
    Правильно, в следующем году проведем в Мариуполе!
    Avs7153
    Сидят два водопроводчика в люке по подбородки в дерьме, работают.
    Один кашлянул.
    Второй: "не гони волну".
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