Конкурс «Новая волна» переносят на год из-за трудностей с логистикой и организацией

Организаторы конкурса «Новая волна» в Сочи объявили о его переносе с августа 2022-го на 2023 год. Информация об этом 31 мая была опубликована в соцсетях проекта.



«Перенос дат проведения конкурса обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звёзд, Оргкомитета и зрителей «Новой волны» из разных стран», — говорится в сообщении.

