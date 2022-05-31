Конкурс «Новая волна» переносят на год из-за трудностей с логистикой и организацией

Организаторы конкурса «Новая волна» в Сочи объявили о его переносе с августа 2022-го на 2023 год. Информация об этом 31 мая была опубликована в соцсетях проекта.
«Перенос дат проведения конкурса обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звёзд, Оргкомитета и зрителей «Новой волны» из разных стран», — говорится в сообщении.
Музыкальный молодежный конкурс «Новая волна» проводится с 2002 года, авторами его идеи были Игорь Крутой и Раймонд Паулс. До 2014 года «домом» конкурса была Юрмала, после он переместился в Сочи.
Ранее стало известно о переносе таких крупных мероприятий, как ММКФ, «Кинотавр», «Ника» и ТЭФИ. Соорганизатор последней, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, в открытую объяснил решение тем, что проводить праздничное мероприятие во время спецоперации было бы неуместно.