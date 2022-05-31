«Газпром» приостановит поставки газа датской Orsted и компании Shell Energy Europe. Они отказались платить в рублях

С 1 июня «Газпром» приостанавливает поставки газа датской компании Orsted, а также Shell Energy Europe в Германию. Они отказались платить по новой схеме.



Как заявили в пресс-службе «Газпрома», 31 мая подошел срок оплаты по контракту за апрель, однако обе компании заявили, что платить в рублях не будут.

