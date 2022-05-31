    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 16

    5 м/с, южн

    763мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd63.1eur64.72
    Прогноз погоды на летоПочему я ношу маскуГде атакуют клещиДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Газпром» приостановит поставки газа датской Orsted и компании Shell Energy Europe. Они отказались платить в рублях

    1221
    9 комментариев

    С 1 июня «Газпром» приостанавливает поставки газа датской компании Orsted, а также Shell Energy Europe в Германию. Они отказались платить по новой схеме.

    Как заявили в пресс-службе «Газпрома», 31 мая подошел срок оплаты по контракту за апрель, однако обе компании заявили, что платить в рублях не будут.

    Поставки будут временно прекращены до поступления денег.

    Ранее «Газпром» объявил, что со вторника приостановит поставки газа нидерландскому трейдеру GasTerra из-за задолженности за апрель. Польша разорвала контракт с РФ на поставку газа. Топливо прекратили поставлять в Финляндию и Болгарию.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (9)

    Vasya11
    Только ТАК!!!
    И никак болЕЕ!!!
    Сакральная фраза бандерлогов; - [А Шо случилось]¿¿¿
    Zdobsi
    Да в 18 веке датчане как-то без бензина и электричества жили же? Топили дровами. Ну и сейчас проживут. Есть газ метан у низ и оттуда и электричество. Дания снабжает всех мясом и консервами. И из навоза делают реакторы и этим газом и отапливаются. Нц пусть попробуют. Газ продастся в Азию без проблем.
    Дежурный по объединению
    Индийцам повезло. На ещё больший дисконт нагнут Алексея Борисовича.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close