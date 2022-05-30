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    Упрощенное гражданство РФ для сирот и продажа кубка «Евровидения». Главное вокруг спецоперации на Украине за 30 мая

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    Упрощенное гражданство смогут получить дети из ДНР, ЛНР и с Украины
    Упрощенное гражданство смогут получить дети из ДНР, ЛНР и с УкраиныФото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 30 мая.

    Упрощенное гражданство для сирот из ДНР, ЛНР и с Украины

    Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Это касается граждан Украины, ДНР и ЛНР. Заявление должен подавать опекун или попечитель ребенка.

    В случае если ребенок находится в детском доме, то подавать заявление должен его руководитель. Это касается сиротских организаций на территории ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины.

    Эрдоган предложил провести в Стамбуле встречу делегаций России, Украины и ООН

    Президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил Стамбул в качестве места проведения встречи представителей России, Украины и ООН. Предыдущая очная встреча российской и украинской делегаций прошла как раз в Стамбуле, но это было еще в марте. На прошлой неделе сообщалось, что переговоры Украины и России временно заморожены.

    Netflix официально ушел из России

    Онлайн-кинотеатр Netflix подтвердил агентству AFP, что сервис отключен для российских пользователей. О приостановке работы в России Netflix объявил в марте, но тогда у многих пользователей еще оставались подписки. Аннулировать их обещали по истечении оплаченного срока. По словам представителя компании, эти сроки истекли. С 27 мая сайт и приложение Netflix перестали открываться на территории России.

    Победители «Евровидения-2022» продали свой кубок

    Украинская группа Kalush Orchestra, выигравшая в этом году «Евровидение», продала на аукционе свой кубок победителей. Выручка составила 900 тысяч долларов. Все деньги группа планирует направить на помощь украинской армии.

    Упрощенное гражданство смогут получить дети из ДНР, ЛНР и с Украины
    Упрощенное гражданство смогут получить дети из ДНР, ЛНР и с УкраиныФото: Алексей Волхонский / V1.RU

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