Упрощенное гражданство РФ для сирот и продажа кубка «Евровидения». Главное вокруг спецоперации на Украине за 30 мая

Упрощенное гражданство смогут получить дети из ДНР, ЛНР и с Украины Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 30 мая.

Упрощенное гражданство для сирот из ДНР, ЛНР и с Украины

Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Это касается граждан Украины, ДНР и ЛНР. Заявление должен подавать опекун или попечитель ребенка.

В случае если ребенок находится в детском доме, то подавать заявление должен его руководитель. Это касается сиротских организаций на территории ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины. Эрдоган предложил провести в Стамбуле встречу делегаций России, Украины и ООН

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