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    День города 2022

    Классика в огне. Как Петербург отмечал после заката

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    Главные праздничные мероприятия в Петербурге 28 мая пришлись на вечер — и на ночь.

    По выражению вице-губернатора Бориса Пиотровского, «вишенкой на торте» в отмечании 319-летия Петербурга стал концерт у стен Зимнего дворца вечером 28 мая.

    Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

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    Музыкальную программу продолжил оркестр «Северная симфония» театра «Мюзик-холл» под управлением Фабио Мастранджело.

    Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

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    Насчет вишенки на торте судить сложно, но гвоздем программы стал Фестиваль огня на пляже Петропавловской крепости.

    Фото: "Фонтанка.ру"
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    Картинка, которую наблюдали зрители с набережных, отличалась от эфирной, но фейерверк — был един для всех.

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    Свое 319-летие Петербург отметил 27 мая, однако основные мероприятия выпали на субботу. О том, как город гулял при свете солнца — читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: "Фонтанка.ру"

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