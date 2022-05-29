Классика в огне. Как Петербург отмечал после заката

Главные праздничные мероприятия в Петербурге 28 мая пришлись на вечер — и на ночь.
По выражению вице-губернатора Бориса Пиотровского, «вишенкой на торте» в отмечании 319-летия Петербурга стал концерт у стен Зимнего дворца вечером 28 мая.
Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Музыкальную программу продолжил оркестр «Северная симфония» театра «Мюзик-холл» под управлением Фабио Мастранджело.
Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Насчет вишенки на торте судить сложно, но гвоздем программы стал Фестиваль огня на пляже Петропавловской крепости.
Картинка, которую наблюдали зрители с набережных, отличалась от эфирной, но фейерверк — был един для всех.
Свое 319-летие Петербург отметил 27 мая, однако основные мероприятия выпали на субботу. О том, как город гулял при свете солнца — читайте в материале «Фонтанки».