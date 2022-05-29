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    319 раз «люблю»: «Мюзик-холл» «развел» Дворцовый мост досрочно и поддержал петербургский патриотизм

    4211
    2 комментария

    Пока у Эрмитажа ещё вовсю распевали Life is a cabaret на «Классике на Дворцовой», у Дворцового моста на Адмиралтейской набережной концерт из сочинений петербургских и ленинградских композиторов начинал оркестр «Северная симфония» театра «Мюзик-холл» под управлением Фабио Мастранджело с солистами театра.

    Концерт получился не по размаху камерным: уже те, кто стояли по другую сторону Дворцового моста на набережной могли и не узнать о том, что «над Россиею небо синее, небо синее над Невой». Впрочем, зато сюда можно было относительно спокойно пройти, без давки в отсутствии ограничений и контроля (большинство всё-таки устремилось к динамикам предстоящего за полночь Шоу огня).

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    «По-русски поют, не показывают рекламу всякую», – прониклись зрители представлением.

    Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

    А уж «Вечерняя песня» Соловьева-Седого и вовсе вызвала массовое пение и желание зрителей делиться сокровенным.

    «Я здесь родился, всю жизнь работаю на Обуховском заводе!» – почти бил себя кулаком в грудь расчувствовавшийся гражданин.

    «Хочется 319 раз сказать городу «люблю»», – заканчивала концерт ведущая на сцене.

    И, кажется, никто не сердился, что в эти минуты Дворцовый мост разводили досрочно.

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    Комментарии (2)

    Свободу Лёхе!
    - Зачем мне это, Господи? - нет, расскажи! - Садист ты что ли, надо мной? - Не хочешь что ли людям рассказать? - Я - готов, Господи! - На что? - На всё! - Такого рвения не ожидал Я от тебя! ) Рыбы желаешь?) - Вкусно, Господи!) - А что за рыбой - не заметил? - я не Астролог, Господи! ) - Слушай, Лёха, ты обманул.. - всех!) - Господи, сам Ты ЭТО ЗНАЕШЬ, Всех - невозможно, себя - сколько угодно! ) - Господи, давай так решим, я - спать, Ты - наблюдать..) -
    dragvs
    Ужасные взрывы в городе, бахает уже почти полчаса. Что это?!
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