319 раз «люблю»: «Мюзик-холл» «развел» Дворцовый мост досрочно и поддержал петербургский патриотизм

Пока у Эрмитажа ещё вовсю распевали Life is a cabaret на «Классике на Дворцовой», у Дворцового моста на Адмиралтейской набережной концерт из сочинений петербургских и ленинградских композиторов начинал оркестр «Северная симфония» театра «Мюзик-холл» под управлением Фабио Мастранджело с солистами театра.

Концерт получился не по размаху камерным: уже те, кто стояли по другую сторону Дворцового моста на набережной могли и не узнать о том, что «над Россиею небо синее, небо синее над Невой». Впрочем, зато сюда можно было относительно спокойно пройти, без давки в отсутствии ограничений и контроля (большинство всё-таки устремилось к динамикам предстоящего за полночь Шоу огня).

А уж «Вечерняя песня» Соловьева-Седого и вовсе вызвала массовое пение и желание зрителей делиться сокровенным.

«Я здесь родился, всю жизнь работаю на Обуховском заводе!» – почти бил себя кулаком в грудь расчувствовавшийся гражданин.



«Хочется 319 раз сказать городу «люблю»», – заканчивала концерт ведущая на сцене.



И, кажется, никто не сердился, что в эти минуты Дворцовый мост разводили досрочно.

