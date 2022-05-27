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    Бэби-бумеры, каратисты и вольнодумцы: Лев Лурье представит книгу о жизни Ленинграда в семидесятые

    3657
    1 комментарий

    В «Буквоеде» на Невском, 46, в среду, 8 июня, состоится презентация книги Льва Лурье «Поздние ленинградцы. От застоя до перестройки».

    иллюстрация из книги «Поздние ленинградцы. От застоя до перестройки». Газеты на Большом проспекте.
    иллюстрация из книги «Поздние ленинградцы. От застоя до перестройки». Газеты на Большом проспекте.Фото: С. Подгоркова, фото с сайта bhv.ru
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    Историк, журналист и один из основателей «Дома культуры» представит книгу, которая продолжит его предыдущую работу «Над вольной Невой. От блокады до оттепели». Лурье взял интервью у участников неформальной жизни города в семидесятые-восьмидесятые годы, чтобы точно представить, как функционировали в те времена экономическая, социальная, культурная и даже криминальная сферы.

    Со страниц его книги сходят первые бэби-бумеры, полузапрещенные каратисты, вольнодумные литераторы и музыканты, актеры ТЮЗа и БДТ, подпольные художники и гении «рыночной» экономики. Борис Гребенщиков и Виктор Цой, Сергей Юрский и Зиновий Карагодский, Геннадий Григорьев и Виктор Кривулин — герои той эпохи, любимы как массовыми читателями и зрителями, так и знатоками андеграунда, потому что в конце концов «подпольщики» отвоевали право на свою культуру и стали широко известны.

    После презентации у гостей будет возможность подписать книгу у автора.

    Встреча начнется в 19:00. Количество мест ограничено.

    16+

    Елена Васильева

    иллюстрация из книги «Поздние ленинградцы. От застоя до перестройки». Газеты на Большом проспекте.
    иллюстрация из книги «Поздние ленинградцы. От застоя до перестройки». Газеты на Большом проспекте.Фото: С. Подгоркова, фото с сайта bhv.ru

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    Комментарии (1)

    Денеб
    Несмотря на застой, жизнь тогда была более разнообразной и интересной, чем нынешняя...
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