Бэби-бумеры, каратисты и вольнодумцы: Лев Лурье представит книгу о жизни Ленинграда в семидесятые

В «Буквоеде» на Невском, 46, в среду, 8 июня, состоится презентация книги Льва Лурье «Поздние ленинградцы. От застоя до перестройки».

иллюстрация из книги «Поздние ленинградцы. От застоя до перестройки». Газеты на Большом проспекте.

Историк, журналист и один из основателей «Дома культуры» представит книгу, которая продолжит его предыдущую работу «Над вольной Невой. От блокады до оттепели». Лурье взял интервью у участников неформальной жизни города в семидесятые-восьмидесятые годы, чтобы точно представить, как функционировали в те времена экономическая, социальная, культурная и даже криминальная сферы.

Со страниц его книги сходят первые бэби-бумеры, полузапрещенные каратисты, вольнодумные литераторы и музыканты, актеры ТЮЗа и БДТ, подпольные художники и гении «рыночной» экономики. Борис Гребенщиков и Виктор Цой, Сергей Юрский и Зиновий Карагодский, Геннадий Григорьев и Виктор Кривулин — герои той эпохи, любимы как массовыми читателями и зрителями, так и знатоками андеграунда, потому что в конце концов «подпольщики» отвоевали право на свою культуру и стали широко известны.



После презентации у гостей будет возможность подписать книгу у автора.

