«Вежливость — национальное русское заболевание». Что говорят про законопроект о внесудебных блокировках СМИ его авторы

Благодаря инициативе депутатов Госдумы иностранные СМИ, вероятно, скоро можно будет блокировать в России без решения суда. Соответствующий законопроект нижняя палата парламента уже приняла в первом чтении. «Фонтанка» спросила авторов документа о том, как он будет работать.



Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Законопроект о «зеркальном ответе» на действия стран, которые дискриминируют российские СМИ, предлагает дать генпрокурору и его замам право запрещать на территории РФ СМИ иностранного государства в том случае, если эта страна ограничивала или запрещала российские СМИ. Помимо этого СМИ могут лишить лицензии за публикацию информации, направленной на дискредитацию Вооруженных сил РФ или оскорбляющей органы российской власти. Аналогичная мера грозит за призывы к несогласованным митингам, пропаганду экстремизма и явное неуважение к государству или органам российской власти.

«Все иностранные СМИ из недружественных государств под подозрением. Дальше просто будем смотреть, какую информацию они будут публиковать. Если они будут осторожно себя вести и заниматься информированием каким-то и не будут допускать соответствующих дискредитирующих заявлений и тому подобного, то ради бога. Если они так не будут делать, значит, пусть себя обвиняют сами», — объяснил во вторник «Фонтанке» зампредседателя думского комитета по информационной политике Олег Матвейчев.

Правда, как заметил депутат от «Единой России», в ряде случаев даже хорошее поведение изданиям из недружественных стран не поможет: все равно заблокируют, чтобы другие государства «так не поступали». «Они нам заблокировали наши все СМИ, что вы хотите? Как говорил в известном фильме Клинт Иствуд, когда ему сказали: «У него не было оружия, а ты стрелял»? Он ответил: «А ему нужно было его иметь. Если он украсил трупом моего друга витрину моего магазина, ему надо было позаботиться о том, чтобы иметь оружие». Сейчас эти люди, которые по беспределу у нас все позакрывали, возмущаются внесудебными блокировками. Какие лапочки!» — возмутился депутат.



Хотя речь идет о внесудебных блокировках изданий, по мнению Матвейчева, ничье право на справедливый суд законопроект не нарушает: «Все равно это правовой механизм. В крайнем случае, если вам не нравится, что вас лишили лицензии, ну, подавайте в суд, доказывайте. Когда кто-то публикует фейк, что «завтра Сбербанк лопнет, забирайте все деньги», и устраивает панику, потом мы будем три года с ними судиться? Наверное, это неправильно. Такие вещи должны сразу блокироваться. Или: «Взорвется завтра атомная станция, все бегите отсюда». Мало ли, сейчас много всяких «креативных» историй фигурирует в интернете».



Конкретных предложений о том, какие СМИ следует заблокировать в первую очередь, у депутата пока нет. Как признался Матвейчев, специально он за этим не следит. По его мнению, бдительные граждане в любом случае найдутся: «Следить есть полным-полно кому. Практически каждое ведомство так или иначе по своей линии все равно ведет постоянно мониторинг СМИ. Все смотрят, что про них пишут, каждые отдельные личности следят за собой: губернаторы и так далее. Министерство обороны тем более осуществляет мониторинг. Как только беспокойство субъекта такая штука вызывает, явно какой-то фейк, попадающий под действие закона, они, очевидно, будут посылать в Генпрокуратуру соответствующий сигнал».



Михаил Делягин («Справедливая Россия») со своим коллегой по парламенту солидарен. Как он рассказал «Фонтанке», в случае принятия законопроекта дискриминацию российских СМИ смогут отслеживать «все кто угодно», вплоть до самих дискриминируемых изданий. «И дальше будут обращаться в соответствующие надзорные органы. Ну, надзорные органы тоже будут отслеживать. Вообще сейчас в первом чтении только [проект] принят, там могут быть очень серьезные изменения. Это пока концепция. То, что ответ может быть только зеркальным, мне категорически не нравится, но это уже, что называется, вежливость — национальное русское заболевание». Как и Матвейчев, Делягин отметил, что в том случае, если блокировка будет «неправильной», издание может оспорить это решение в суде.



Внушительный список других причин для блокировки иностранных изданий Делягин прокомментировал скупо. «Если я на своем сайте, который приравнен по количеству подписчиков к СМИ, опубликую, как правильно сделать бомбу или как правильно употреблять наркотики, то как минимум я должен быть заблокирован», — посмеялся политик.



По мнению Делягина, для начала блокировок ждать новых случаев ущемления не придется: «Поскольку наши российские СМИ дискриминируют по-черному, речь идет в значительной степени об ответе на то, что уже случилось. По крайней мере, я бы хотел, чтобы это трактовалось так, но наши беззубки могут действовать и по-другому».



Роскомнадзор, надо сказать, принятия законопроекта не ждет и продолжает блокировать издания в своем штатном порядке. Как обратила внимание «Роскомсвобода», последними жертвами пали сайты изданий «Вот так», «Сухуми.инфо» и «Интерфакс-Украина».

Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

