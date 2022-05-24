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    Россиян решили не оставлять без YouTube ради «независимых новостей», заявила гендиректор сервиса

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    Видеосервис YouTube намерен продолжать работу в России, чтобы доставлять «независимые новости» на фоне ситуации на Украине. Об этом 24 мая заявила гендиректор сервиса Сьюзан Воджицки, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    «Мы видим в этом конфликте, что информация действительно играет важную роль. Это причина, по которой мы еще работаем в России. Мы считаем, что важно доставлять в Россию независимые новости», — сказала она (цитата по ТАСС).

    Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что закрытие YouTube в России не планируется. При этом в начале апреля официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала «приговором» решение видеохостинга заблокировать канал Госдумы. Из-за блокировок каналов российских государственных СМИ сервису неоднократно грозили закрытием в РФ, однако этого так и не произошло.

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