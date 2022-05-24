Россиян решили не оставлять без YouTube ради «независимых новостей», заявила гендиректор сервиса

Видеосервис YouTube намерен продолжать работу в России, чтобы доставлять «независимые новости» на фоне ситуации на Украине. Об этом 24 мая заявила гендиректор сервиса Сьюзан Воджицки, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



«Мы видим в этом конфликте, что информация действительно играет важную роль. Это причина, по которой мы еще работаем в России. Мы считаем, что важно доставлять в Россию независимые новости», — сказала она (цитата по ТАСС).

